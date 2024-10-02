Какое население Украины сегодня и на сколько оно сократится до 2051 года: прогноз Кабмина

Украинское правительство привело оценку ученых количества населения Украины по состоянию на июль 2024 года. Отмечается, что на подконтрольных правительству территориях проживает 31,1 млн человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, утвержденной распоряжением от 30 сентября 2024 г. №922-р.

Население Украины. Фото: из открытых источников

Правительство приводит данные Госстата, согласно которым численность населения Украины на дату проведения Всеукраинской переписи населения (5 декабря 2001 года) составила 48,5 млн человек.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, численность населения Украины составляла: на 1 января 2022 года – 42 млн человек, на июль 2024 года – 35,8 млн человек, в том числе на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, – 31,1 млн человек.

Как отмечается в стратегии, с учетом вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий, численность населения Украины, по оценке Института демографии, может сократиться: до 2041 года – до 28,9 млн человек, до 2051 года – до 25,2 млн человек.

"Прогнозирование численности населения усложняется из-за отсутствия необходимых статистических данных, в частности из-за невозможности учета демографических показателей на временно оккупированных территориях, многовариантности сценариев военных событий", — добавили в правительстве.

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