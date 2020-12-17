Какими будут корпоративы во время пандемии: бармен рассказал о главных трендах

Спустя неделю в Украине должна начаться пора новогодних корпоративов. Конечно, пандемия коронавируса внесла в празднование свои коррективы. Как в этом году гулять работники многих компаний, рассказал мастер своего дела, опытный бармен Константин Бойко.

Как будут проходить новогодние корпоративы в этом году. Фото: freepik





Он отмечает, что в этом году большинство корпоративов переходит в режим онлайн. Но это не значит, что потеряется атмосфера праздника.

Компании начали заказывать мастер-классы по приготовлению новогодних коктейлей, что является очень интересным и полезным опытом.

Константин Бойко заявляет, что люди способны праздновать и дистанционно, при этом они могут коллективом употреблять алкоголь и обсуждать работу, свою жизнь и другие темы.

Известный столичный бармен также заметил, что самыми популярными подарками для работников компаний стали именно алкогольные элитные напитки.

Поэтому, как видим, стоит иметь хорошее настроение и тогда любой корпоратив, даже если он проходит в ZOOMе, станет приятным и надолго запомнится.

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