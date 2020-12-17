Какими будут корпоративы во время пандемии: бармен рассказал о главных трендах

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Кириєнко Анна
Спустя неделю в Украине должна начаться пора новогодних корпоративов. Конечно, пандемия коронавируса внесла в празднование свои коррективы. Как в этом году гулять работники многих компаний, рассказал мастер своего дела, опытный бармен Константин Бойко.
Как будут проходить новогодние корпоративы в этом году. Фото: freepik
Он отмечает, что в этом году большинство корпоративов переходит в режим онлайн. Но это не значит, что потеряется атмосфера праздника.
Компании начали заказывать мастер-классы по приготовлению новогодних коктейлей, что является очень интересным и полезным опытом.
Константин Бойко заявляет, что люди способны праздновать и дистанционно, при этом они могут коллективом употреблять алкоголь и обсуждать работу, свою жизнь и другие темы.
Известный столичный бармен также заметил, что самыми популярными подарками для работников компаний стали именно алкогольные элитные напитки.
Поэтому, как видим, стоит иметь хорошее настроение и тогда любой корпоратив, даже если он проходит в ZOOMе, станет приятным и надолго запомнится.
Напоминаем, что украинцы начали украшать свои елки и дома к Новому году. Некоторые знаменитости тоже задекорировали жилища. Смотрите, как они это сделали в нашем материале.
Также в пору новогодних праздников мы становимся более нервными и можем сорваться на близких людях. Чтобы держать себя в руках и полностью насладиться рождественским чудом, советуем прочитать, как не поссориться с близкими на праздниках.
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