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Какими будут корпоративы во время пандемии: бармен рассказал о главных трендах

Большинство корпоративов пройдет в онлайн-формате

сегодня, 15:30
Автор:

Кириєнко Анна

Спустя неделю в Украине должна начаться пора новогодних корпоративов. Конечно, пандемия коронавируса внесла в празднование свои коррективы. Как в этом году гулять работники многих компаний, рассказал мастер своего дела, опытный бармен Константин Бойко.

Какими будут корпоративы во время пандемии: бармен рассказал о главных трендах

Как будут проходить новогодние корпоративы в этом году. Фото: freepik


Он отмечает, что в этом году большинство корпоративов переходит в режим онлайн. Но это не значит, что потеряется атмосфера праздника.

Компании начали заказывать мастер-классы по приготовлению новогодних коктейлей, что является очень интересным и полезным опытом.

Константин Бойко заявляет, что люди способны праздновать и дистанционно, при этом они могут коллективом употреблять алкоголь и обсуждать работу, свою жизнь и другие темы.

Известный столичный бармен также заметил, что самыми популярными подарками для работников компаний стали именно алкогольные элитные напитки.

Поэтому, как видим, стоит иметь хорошее настроение и тогда любой корпоратив, даже если он проходит в ZOOMе, станет приятным и надолго запомнится.

Напоминаем, что украинцы начали украшать свои елки и дома к Новому году. Некоторые знаменитости тоже задекорировали жилища. Смотрите, как они это сделали в нашем материале.

Также в пору новогодних праздников мы становимся более нервными и можем сорваться на близких людях. Чтобы держать себя в руках и полностью насладиться рождественским чудом, советуем прочитать, как не поссориться с близкими на праздниках.

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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1908269-korporativi-pid-chas-pandemiyi-barmen-rozpoviv-pro-golovni-trendi
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