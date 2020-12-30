Каким был 2020 для человечества: подборка ярких фото со всего мира

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Вечканова Елена
Високосный 2020 год запомнится людям, как один из самых трудных. Коронавирусная болезнь, массовые пожары, грандиозные катастрофы, а также существенные изменения на мировой политической арене... Каждое из этих и сотен тысяч других событий остались в памяти фотокамер журналистов разных стран. "Комментарии" представляют подборку фото о главных моментах жизни человечества в 2020 году по версии BBC.
Как выглядел 2020 год через объектив камеры? Фото из открытых источников
TRACEY NEARMY / REUTERS. Мельбурн, Австралия. Пострадавшему во время грандиозных зимних пожаров опосуму оказывают медицинскую помощь ветеринары-добровольцы.
BRENDAN MCDERMID / REUTERS. Нью-Йорк, США. Неоднократно обвиняемый в сексуальных домогательствах продюсер Харви Вайнштейн направляется на судебное заседание, где будет рассматриваться его дело.
YARA NARDI / REUTERS. Мальга-Сиапела, Италия. На замерзший в феврале водопад пытаются выкарабкаться члены итальянской альпийской спасательной группы.
CHINA DAILY VIA REUTERS. Ухань, Китай. Февральские будни китайских врачей в разгар коронавирусной пандемии.
STEPHANIE LECOCQ / EPA-EFE. Брюссель, Бельгия. Медицинская сестра во время перерыва между приемом пациентов с COVID-19.
WILLY KURNIAWAN / REUTERS. Джакарта, Индонезия. Процесс захоронения умерших от коронавируса.
AL BELLO / GETTY IMAGES. Вантанг (штат Нью-Йорк), США. Объятия матери и дочери через специальную пленку, чтобы уберечься от коронавируса.
FREDRIK LERNERYD / GETTY IMAGES. Самбуру, Кения. В мае стаи саранчи массово уничтожали посевы в Восточной Африке.
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES. Хьюстон (штат Техас), США. Незнакомец отдает дань убитому полицейскими афроамериканцу Джорджу Флойду. После смерти Флойда Америку несколько недель сотрясали антирасистские протесты.
DAMIR SAGOLJ / GETTY IMAGES. Мостар, Босния и Герцеговина. Удачно зафиксированный момент старта одного из участников традиционного конкурса по дайвингу.
BRANDON BELL / GETTY IMAGES. Кеноша (штат Висконсин), США. Фрагмент августовских протестов против произвола полицейских — после убийства афроамериканца Джейкоба Блейка.
MOHAMED AZAKIR / REUTERS. Бейрут, Ливан. Остатки зернового силоса после августовского взрыва почти 3000 тонн селитры. В результате трагедии погибло более двухсот человек, еще более получили ранения и остались без крыши над головой.
VASILY FEDOSENKO / REUTERS. Минск, Беларусь. В августе белорусы протестовали против сфальсифицированных результатов президентских выборов. Участницы женских маршей говорили с силовиками. Одним из способов показать лояльность были объятия.
PHILIP PACHECO / GETTY IMAGES. Сан-Франциско, США. Вот такой вид имело сентябрьское небо в одном из крупнейших городов Америки — после страшных лесных пожаров в Калифорнии.
TOM BRENNER / REUTERS. Джексонвиль (штат Флорида), США. Знаковое выступление Дональда Трампа перед избирателями. Именно после него у Трампа и его жены диагностируют коронавирус.
FAYAZ AZIZ / REUTERS. Пешавар, Пакистан. Школьницам измеряют температуру перед началом занятий после локдауна.
BYRON SMITH / GETTY IMAGES. Остров Лесбос, Греция. Пожар в одном из крупнейших лагерей для беженцев.
KIM HONG-JI / REUTERS. Ханам, Южная Корея. В октябре такие поля розовой травы удивительно популярны среди корейцев и туристов.
JIM BOURG / REUTERS. США. Реакция новоизбранного президента Джо Байдена на демонстрацию в Делавэре после объявления результатов выборов.
EVA PLEVIER / REUTERS. Спийкенис, Нидерланды. От падения вниз и смерти машиниста поезда спасла скульптура кита.
ELOISA LOPEZ / REUTERS. Сан-Матео, Филиппины. Мужчина остановился отдохнуть во время уборки собственного дома после наводнения. В ноябре островной стране досталось от тайфуна Ванко.
TOYA SARNO JORDAN / REUTERS. Мехико, Мексика. Участник протестов против гендерного насилия разрисовывает шлем силовика, который охраняет порядок на демонстрациях.
BYRON SMITH / GETTY IMAGES. Беженцы из региона Тиграй, Эфиопия, ждут возможности попасть в лагерь в соседнем Судане. Бежать пришлось после в начале боев между эфиопскими правительственными силами и Народным фронтом освобождения.
MORGAN SETTE / AFP. Вумера, Австралия. На снимке — японская капсула "Hayabusa-2" перед раскрытием парашюта. Именно эта техника собирала частицы почвы с астероида, что пролетал мимо Земли в декабре.
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