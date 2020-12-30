kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

27715.27

ETH/USD

722.16

LTC/USD

124.65

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура 10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году
commentss НОВОСТИ Все новости

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году

Эти фото были самыми популярными в 2020-м

сегодня, 12:35
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно какие фотографии собрали наибольшее количество лайков в Инстаграме в этом году. Давайте знакомиться с десяткой лидеров.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году

Какие фото собрали наибольшее количество лайков в Инстаграме

1. На первом месте фотография двух знаменитых футболистов — Криштиану Роналду и Диего Марадоны. Эта фотография набрала 19 миллионов 521 тысячу 735 лайков. Снимок Роналду выставил после смерти Марадоны, в честь уважения и благодарности.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 2

2. Еще одно популярное фото — черно-белый портрет Чедвика Боузмана. Это популярный американский актер, который сыграл в фильме "Черная пантера". Звезда умерла 28 августа. Чедвику было 43 года. В посте было написано о смерти знаменитости. Фото набрало 19 миллионов 126 тысяч 687 лайков.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 3

3. Еще один футболист Лионель Месси, который захотел уважить Марадону и выставил с ним фото, набрал 16 миллионов 272 тысячи 616 лайков.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 4

4.  15 миллионов 993 тысячи 585 лайков собрала фотография самой высокооплачиваемой знаменитости в мире Кайли Дженнер. На фото ее дочь Сторми и мужа репера Тревиса Скотта.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 5

5. Пятое место заняло совместное фото баскетболиста Коби Брайанта и Леброна Джеймса. Леброн выставил пост после того как Коби погиб со своей дочкой, разбившись на вертолете. Этот снимок собрал 15 миллионов 461 тысячу 083 лайка.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 6

6. В топ-фотографий попало фото дочки Кайли, которое набрало 15 миллионов 353 тысячи 899 лайков. На снимке маленькая Сторми купается. Ее окружает огромная пена.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 7

7. Еще одна фотография Кайли и Сторми набрала 14 миллионов 453 тысячи 487 лайков. На ней малышка сидит на диване, гладит маму.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 8

8. На восьмом месте также фотография Роналду. На снимку его семья поздравляет футболиста с днем рождения. Спортсмену тогда 35 лет. Пост понравился 14 миллионам 302 тысячам 889 людям.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 9

9. На девятом месте — Кайли вместе с Тревисом позируют в модном образе. Фото набрало 14 миллионов 215 тысяч 212 лайков.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 10

10. Еще один снимок  Леброна Джеймса в память о друге  Коби набрал 14 миллионов 182 тысячи 904 лайка.

10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году - фото 11

Также сайт "Комментарии" рассказывает, почему Селена Гомес раскритиковала Facebook.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://world.fakty.ua/364562-10-foto-sobravshih-bolshe-vsego-lajkov-v-instagram-v-2020-godu
Теги:
comments

Обусуждения

Igor

сегодня, 12:44

На всех фото сплошная чернота. Это рассизм или продуманная дискриминация?

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ