10 фото, которые собрали больше всего лайков в Instagram в 2020 году

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Кириєнко Анна
Стало известно какие фотографии собрали наибольшее количество лайков в Инстаграме в этом году. Давайте знакомиться с десяткой лидеров.
Какие фото собрали наибольшее количество лайков в Инстаграме
1. На первом месте фотография двух знаменитых футболистов — Криштиану Роналду и Диего Марадоны. Эта фотография набрала 19 миллионов 521 тысячу 735 лайков. Снимок Роналду выставил после смерти Марадоны, в честь уважения и благодарности.
2. Еще одно популярное фото — черно-белый портрет Чедвика Боузмана. Это популярный американский актер, который сыграл в фильме "Черная пантера". Звезда умерла 28 августа. Чедвику было 43 года. В посте было написано о смерти знаменитости. Фото набрало 19 миллионов 126 тысяч 687 лайков.
3. Еще один футболист Лионель Месси, который захотел уважить Марадону и выставил с ним фото, набрал 16 миллионов 272 тысячи 616 лайков.
4. 15 миллионов 993 тысячи 585 лайков собрала фотография самой высокооплачиваемой знаменитости в мире Кайли Дженнер. На фото ее дочь Сторми и мужа репера Тревиса Скотта.
5. Пятое место заняло совместное фото баскетболиста Коби Брайанта и Леброна Джеймса. Леброн выставил пост после того как Коби погиб со своей дочкой, разбившись на вертолете. Этот снимок собрал 15 миллионов 461 тысячу 083 лайка.
6. В топ-фотографий попало фото дочки Кайли, которое набрало 15 миллионов 353 тысячи 899 лайков. На снимке маленькая Сторми купается. Ее окружает огромная пена.
7. Еще одна фотография Кайли и Сторми набрала 14 миллионов 453 тысячи 487 лайков. На ней малышка сидит на диване, гладит маму.
8. На восьмом месте также фотография Роналду. На снимку его семья поздравляет футболиста с днем рождения. Спортсмену тогда 35 лет. Пост понравился 14 миллионам 302 тысячам 889 людям.
9. На девятом месте — Кайли вместе с Тревисом позируют в модном образе. Фото набрало 14 миллионов 215 тысяч 212 лайков.
10. Еще один снимок Леброна Джеймса в память о друге Коби набрал 14 миллионов 182 тысячи 904 лайка.
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Igor
сегодня, 12:44
На всех фото сплошная чернота. Это рассизм или продуманная дискриминация?