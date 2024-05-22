Какие страны приехали на похороны президента Ирана Ибрагима Раиси

В Иране продолжаются похоронные церемонии президента Ибрагима Раиси, погибшего в катастрофе с падением вертолета 19 мая. На улицы Ирана вышли тысячи людей выразить свою скорбь, также на церемонию приехали делегации из разных стран.



Президент Ирана Ибрахим Раиси. Фото из открытых источников

В Иране объявили пятидневный траур по президенту Ибрагиму Раиси и другим погибшим в аварии вертолета. Похоронные церемонии начались во вторник из ближайшего к катастрофе города Тебриз, где вблизи гроба Раиси шли тысячи иранцев. Затем тело иранского президента перевезли в город Кум, а на следующий день началась процессия в столице Ирана Тегеране.

Об участии в похоронных церемониях, состоявшихся в Тегеранском университете, заявили многие представители иностранных делегаций.

Делегацию из России, которая является одним из ближайших союзников Ирана, представил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Из соседнего Ирака в Тегеран приехал премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани. Из Индии приехал вице-президент Джагдип Дханкхар. Также на похороны Ибрагима Раиси приехала делегация из Турции, которую возглавили вице-президент страны Джевдет Йилмаз и министр иностранных дел Хакан Фидан.

Кроме того, впервые с момента разрыва отношений между Тегераном и Каиром в Иран приехала египетская делегация. Связи между странами были разорваны в 1980 году, когда Египет приютил шаха Пехлеви после Исламской революции в Иране.





Похороны президента Ирана Ибрагима Раиси



В общей сложности на похороны Раиси приехали делегации из России, Индии, Турции, Ирака, Египта, Катара, Туркменистана, Туниса, Таджикистана, Пакистана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Ливана. Также на церемонию прибыли представители ХАМАСа, Хезболлы и Талибана.

Церемонии прощания с Ибрагимом Раисе продлятся еще несколько дней, когда тело президента Ирана будут возить по разным городам страны. В конце концов президента Ирана Ибрагима Раиси похоронят 24 мая в священном городе Мешхед.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали неожиданного "убийцу" Ибрагима Раиси.

Также "Комментарии" писали о том, кем был президент Ирана Ибрагим Раиси.