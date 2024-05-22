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Какие страны приехали на похороны президента Ирана Ибрагима Раиси

На похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси присутствовали представители 15 стран и не менее трех террористических группировок.

сегодня, 17:05
Автор:
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Slava Kot
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В Иране продолжаются похоронные церемонии президента Ибрагима Раиси, погибшего в катастрофе с падением вертолета 19 мая. На улицы Ирана вышли тысячи людей выразить свою скорбь, также на церемонию приехали делегации из разных стран.

Какие страны приехали на похороны президента Ирана Ибрагима Раиси

Президент Ирана Ибрахим Раиси. Фото из открытых источников

В Иране объявили пятидневный траур по президенту Ибрагиму Раиси и другим погибшим в аварии вертолета. Похоронные церемонии начались во вторник из ближайшего к катастрофе города Тебриз, где вблизи гроба Раиси шли тысячи иранцев. Затем тело иранского президента перевезли в город Кум, а на следующий день началась процессия в столице Ирана Тегеране.

Об участии в похоронных церемониях, состоявшихся в Тегеранском университете, заявили многие представители иностранных делегаций.

Делегацию из России, которая является одним из ближайших союзников Ирана, представил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Из соседнего Ирака в Тегеран приехал премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани. Из Индии приехал вице-президент Джагдип Дханкхар. Также на похороны Ибрагима Раиси приехала делегация из Турции, которую возглавили вице-президент страны Джевдет Йилмаз и министр иностранных дел Хакан Фидан.

Кроме того, впервые с момента разрыва отношений между Тегераном и Каиром в Иран приехала египетская делегация. Связи между странами были разорваны в 1980 году, когда Египет приютил шаха Пехлеви после Исламской революции в Иране.

Какие страны приехали на похороны президента Ирана Ибрагима Раиси - фото 2

Похороны президента Ирана Ибрагима Раиси

В общей сложности на похороны Раиси приехали делегации из России, Индии, Турции, Ирака, Египта, Катара, Туркменистана, Туниса, Таджикистана, Пакистана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Ливана. Также на церемонию прибыли представители ХАМАСа, Хезболлы и Талибана.

Церемонии прощания с Ибрагимом Раисе продлятся еще несколько дней, когда тело президента Ирана будут возить по разным городам страны. В конце концов президента Ирана Ибрагима Раиси похоронят 24 мая в священном городе Мешхед.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали неожиданного "убийцу" Ибрагима Раиси.

Также "Комментарии" писали о том, кем был президент Ирана Ибрагим Раиси.



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