Какие страны осудили Россию за попытку оправдать в ООН депортацию украинских детей

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", 49 стран мира осудили Россию за организацию заседания Совбеза ООН посвященного якобы "правовым основаниям" похищения украинских детей с временно оккупированных территорий.
Совбез ООН. Фото: из открытых источников
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Государства подчеркнули, что сегодня РФ продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН, чтобы распространять дезинформацию о масштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей.
Официально под заявлением подписались Европейский Союз, Андорра, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и США.
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