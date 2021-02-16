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Какие события и праздники отмечают 16 февраля

Узнайте о главных приметах на 16 февраля

сегодня, 08:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодня, 16 февраля, православные христиане отмечают Починки — один из праздников славянского календаря, припадающий на следующий день после Сретения Господня. Но это не все события, произошедшие в этот день. Что же следует знать еще?

Какие события и праздники отмечают 16 февраля

какой праздник 16 февраля / фото: Shutterstock

16 февраля является датой почтения памяти святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В народе этот праздник называют Починки. Именно эти святые узнали в маленьком Иисусе, которого Дева Мария и Иосиф принесли в храм, Спасителя всего мира.  

Анну Пророчицу и Симеона Богоприимца называют "хранителями младенцев" и обращаются к ним с просьбой о здоровье новорожденных. 

Еще 16 февраля в "Жирный вторник" в Англии и Америке отмечают Международный день блина. Этот праздник сопровождается забавными гонками с блинами на сковородках. Какая хозяйка первой пробежит определенную дистанцию со сковородкой, подкидывая блинчик, та и победила.

Также 16 февраля отмечается День свежего ананаса. Этот сочный, питательный тропический фрукт содержит массу полезных витаминов и веществ, поэтому должен периодически появляться в рационе, особенно зимой.

А еще 16 февраля — День поиска запахов. Согласитесь, что обоняние играет очень важную роль в нашей жизни, ведь нас повсюду окружают запахи. В этот день люди пытаются отыскать запах приближающейся весны, обращая внимание на небо, деревья или снеговые проталины. И пусть на улице еще вовсю правит зима, отыскать этот запах можно у себя в душе или лицах людей. 

Что происходило 16 февраля:

1918 – провозглашена независимость Литвы от России и Германии;

1923 – английский археолог Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона;

1968 – в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения – 911;

1978 – создана первая компьютерная электронная доска объявлений – BBS.

Приметы на 16 февраля:

- Если на улице много снега в этот день — лето будет дождливым;

- Если воробьи громко чирикают — скоро наступит весна;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 15 февраля православные христиане отмечали Сретение Господне.


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Источник: https://prazdnik.plus/day/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F#!
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