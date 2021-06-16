Какие санкции ЕС наложил на Беларусь за воздушное пиратство

Сегодня, 16 июня, послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

По информации журналиста, под ограничения попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

"Послы ЕС только что одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая", — написал Йозвяк.

Корреспондент отметил, что публикация санкционного списка ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня.

Напомним, что Европейский парламент призывает отказать Беларуси в финансовой поддержке и советует государствам отстранить белорусов от участия в любых международных мероприятиях, в частности, на Олимпийских играх в Токио. Также политики высказались за оперативные экономические и секторальные меры по ключевым белорусским отраслям, в частности, сырой нефти и нефтяным продуктам, производству стали и сектору деревообработки.

Кроме того, UEFA может лишить белорусское государственное телевидение TVR прав на трансляцию будущего футбольного Чемпионата Европы и бесплатно передать их независимому телеканалу "Белсат".

Добавим, что 8 июня верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором. Детали вы найдете в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Александр Лукашенко планирует наладить в стране собственное производство стрелкового оружия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!