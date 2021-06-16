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Какие санкции ЕС наложил на Беларусь за воздушное пиратство

Под санкции попали 78 влиятельных белорусов

сегодня, 13:46
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 16 июня, послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Какие санкции ЕС наложил на Беларусь за воздушное пиратство

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

По информации журналиста, под ограничения попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

"Послы ЕС только что одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая", — написал Йозвяк.

Корреспондент отметил, что публикация санкционного списка ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня.

Напомним, что Европейский парламент призывает отказать Беларуси в финансовой поддержке и советует государствам отстранить белорусов от участия в любых международных мероприятиях, в частности, на Олимпийских играх в Токио. Также политики высказались за оперативные экономические и секторальные меры по ключевым белорусским отраслям, в частности, сырой нефти и нефтяным продуктам, производству стали и сектору деревообработки.

Кроме того, UEFA может лишить белорусское государственное телевидение TVR прав на трансляцию будущего футбольного Чемпионата Европы и бесплатно передать их независимому телеканалу "Белсат".

Добавим, что 8 июня верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором. Детали вы найдете в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Александр Лукашенко планирует наладить в стране собственное производство стрелкового оружия.


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Источник: https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1405073610746773506
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