Какие санкции ЕС наложил на Беларусь за воздушное пиратство

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Данило Матюха
Сегодня, 16 июня, послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.
Александр Лукашенко - фото из открытых источников
По информации журналиста, под ограничения попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.
Корреспондент отметил, что публикация санкционного списка ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня.
Напомним, что Европейский парламент призывает отказать Беларуси в финансовой поддержке и советует государствам отстранить белорусов от участия в любых международных мероприятиях, в частности, на Олимпийских играх в Токио. Также политики высказались за оперативные экономические и секторальные меры по ключевым белорусским отраслям, в частности, сырой нефти и нефтяным продуктам, производству стали и сектору деревообработки.
Кроме того, UEFA может лишить белорусское государственное телевидение TVR прав на трансляцию будущего футбольного Чемпионата Европы и бесплатно передать их независимому телеканалу "Белсат".
Добавим, что 8 июня верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором. Детали вы найдете в нашем материале.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Александр Лукашенко планирует наладить в стране собственное производство стрелкового оружия.
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