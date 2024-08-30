Какие регионы в Украине чувствуют себя наиболее счастливыми: ифографика

Столица Украины смотрит на мир самыми счастливыми глазами среди украинских регионов, а Херсонщина самая печальная. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует инфографика "UA War Infographics".

Уровень счастья украинцев. Фото: из открытых источников

На инфографике изображены лица каждого региона Украины.

Лицо объединяет важные показатели состояния региона: экономическое, гуманитарное и социальное.

Наиболее заметная деталь каждого лица – улыбка (уровень благополучия в 2023 году).

Итак, пятерка наиболее счастливых лиц: Киев, Львовщина, Франковщина, Харьковщина (несмотря на большое количество переселенцев) и Одесщина.

Наименее счастливыми оказались Кировоград, Сумщина, Запорожье, Николаевщина, Херсонщина. Эти регионы следует поддерживать всем остальным, ВСУ каждый день отвоевывают победу.

Лиц Крыма и Севастополя нет из-за отсутствия данных. Донецкая и Луганская область с неполными лицами, потому что не все данные доступны.

Читайте на портале "Комментарии" — более половины украинцев поддерживают идею создания международных временных администраций на освобожденных территориях Крыма и Донбасса. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, начало международных временных администраций для адаптации на деоккупированных территориях Донбасса и Крыма поддержали 77% опрошенных, а против этой идеи высказались 18%. Кроме этого, 84% опрошенных украинцев согласились, что государство уже сейчас должно принимать меры по поддержанию и налаживанию связи с населением в оккупации.

Около половины опрошенных (46%) считают, что такая коммуникация должна быть направлена исключительно на поддерживающих Украину, а 38% – на всех. Эти меры не считают приоритетными 9%, еще 5% считают, что государство не должно тратить на это ресурсы.

Среди мер поддержки населения, оставшегося на временно оккупированных территориях, приоритетными являются: содействие в перемещении людей с ВТО (35%); социальные и пенсионные выплаты оставшимся на ТОТ (34%); обеспечение трансляции украинских медиа (33%); гарантия признания полученных в оккупации документов (28%); привлечение молодежи с ТОТ (26%); организация доступа к государственным услугам (24%).







