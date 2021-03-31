Какие права человека нарушались в Украине - отчет Госдепартамента США

Государственный департамент США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в разных странах мира. В отчете также осветили события и в Украине. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

Нарушение прав человека в Украине - опубликован отчет. Фото: donbasssos.org

Оказалось, что на территории Украины массово нарушают права человека, в частности на восточных территориях. В Донецкой и Луганской областях со стороны силовиков происходили незаконные убийства мирных граждан, похищения людей и пытки.

Зафиксировали нарушения и в другом уголке — на полуострове Крым. Там среди преступлений против прав человека — пытки, суровые и угрожающие жизни условия в тюрьмах, массовые похищения, необоснованные аресты.

Во всех остальных частях Украины Государственный департамент отметил отсутствие наказания или адекватного преследования чиновников, которые оказывали злоупотребления властью.

Напомним, что уже два мировых лидера назвали президента России Владимира Путина убийцей. Первым громкое заявление сделал глава США Джозеф Байден, второй президент Литвы — Гитанас Науседа. Кроме того, Гитанас Науседа отметил, что Российская Федерация не уважает территориальную целостность соседних государств, в частности Украины. Как президент Литвы прокомментировал свое мнение, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что каждому человеку необходимо знать и отстаивать свои права. Украинское государство также становится на сторону потребителей. Однако, если же человек не может ориентироваться в законодательстве, урегулировать некоторые скандальные ситуации будет сложнее. Поэтому предлагаем вам прочитать основной перечень того, что может требовать потребитель.

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