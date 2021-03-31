Какие права человека нарушались в Украине - отчет Госдепартамента США

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Кириєнко Анна
Государственный департамент США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в разных странах мира. В отчете также осветили события и в Украине. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".
Нарушение прав человека в Украине - опубликован отчет. Фото: donbasssos.org
Оказалось, что на территории Украины массово нарушают права человека, в частности на восточных территориях. В Донецкой и Луганской областях со стороны силовиков происходили незаконные убийства мирных граждан, похищения людей и пытки.
Зафиксировали нарушения и в другом уголке — на полуострове Крым. Там среди преступлений против прав человека — пытки, суровые и угрожающие жизни условия в тюрьмах, массовые похищения, необоснованные аресты.
Во всех остальных частях Украины Государственный департамент отметил отсутствие наказания или адекватного преследования чиновников, которые оказывали злоупотребления властью.
Напомним, что уже два мировых лидера назвали президента России Владимира Путина убийцей. Первым громкое заявление сделал глава США Джозеф Байден, второй президент Литвы — Гитанас Науседа. Кроме того, Гитанас Науседа отметил, что Российская Федерация не уважает территориальную целостность соседних государств, в частности Украины. Как президент Литвы прокомментировал свое мнение, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что каждому человеку необходимо знать и отстаивать свои права. Украинское государство также становится на сторону потребителей. Однако, если же человек не может ориентироваться в законодательстве, урегулировать некоторые скандальные ситуации будет сложнее. Поэтому предлагаем вам прочитать основной перечень того, что может требовать потребитель.
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Aleks
сегодня, 07:40
04.12.2020 По результатам исследования, Украина заняла второе место, уступив лишь Польше. Одна из причин всплеска антисемитизма в Украине - деятельность УИНП и его директора Дробовича, - эксперты. Так, в Украине уровень антисемитизма в 2016 году был 32%, а в 2019-м - уже 46%. О "подъем антисемитизма" в нашем государстве - в июне этого года заявил и посол Израиля в Украине Йоэль Лион. С другой стороны, росту антисемитизма способствует и деятельность председателя Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосифа Зисельса, считают эксперты. Зисельс ранее сотрудничал с предыдущим главой института Нацпамяти Владимиром Вятровичем, а сейчас установил контакты и с Дробовичем. "Его заявления о том что фактически евреи сами были виноваты в Холокосте оно произвело эффект взорвавшейся бомбы. Также непонятно как убийство известного деятеля Симона Петлюры могло спровоцировать дальнейшие гонения еврейского народа, в т.ч. на территории Украины. В целом такая позиция она не коррелируется с общепринятой точкой зрения и точно уж не может содействовать налаживанию нормальных отношений между Украиной и Израилем . Она, опять же, скорее ведет на раскол", — считает Дмитрий Марунич. По мнению эксперта, деятельность Дробовича и Зисельса приводит к росту антисемитских настроений в обществе и разжиганию межнациональной розни. В результате Украина в будущем может столкнуться с ростом активности экстремистских организаций внутри государства, а на международной арене - получить жесткую позицию Израиля по этим вопросам. https://newsone.ua/news/society/zhiteli_ukrainy_zanyali_vtoroe_mesto_v_reytinge_antisemitskih_nastroeniy_v_evrope_issledovanie.html