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Какие политические партии больше всего поддерживают украинцы: "Слуга народа" не на первом месте

Партия Зеленского оказалась на 3 месте, хотя в начале января была на первом

сегодня, 16:55
Автор:

Мокрик Анастасия

Киевский международный институт социологии провел телефонный опрос среди населения Украины и выяснил, какие политические партии люди поддержали бы на выборах в Верховную Раду. Интересно, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" уже не занимает лидирующую позицию.

Какие политические партии больше всего поддерживают украинцы: "Слуга народа" не на первом месте

Украинцы рассказали, за какую партию голосовали бы на выборах - фото: из открытых источников

Так, по результатам опроса выяснилось, что сразу три политических партии имеют большую поддержку со стороны украинцев. Лидирует в данном рейтинге партия "Европейская Солидарность". Из всех респондентов за неё отдали бы свой голос 18,1% среди тех, кто определился с выбором.

Второе место по результатам опроса занимает политическая партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Её результат 16,8%. На третьем месте оказалась партия "Слуга народа". Из всех опрошенных украинцев  15,5% отметили, что голосовали бы за нее на выборах в Верховную Раду. Четвертую позицию заняла политическая партия "Батькивщина".  13,2% респондентов проголосовали бы за неё на выборах. Пятое место в рейтинге занимает партия "Слово и честь". Её результат – 6,3%. 

К слову, в недавнем опросе, который проводила социологическая группа Рейтинг, украинцы ответили на вопрос, за кого бы они отдали голос, если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента. На первом месте, по результатам опроса, оказался Зеленский. 



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Источник: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=news&id=1010&page=1
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