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Какие планы озвучили граждане относительно жизни после победы

Украинцы рассказали о своих жизненных планах после войны

сегодня, 19:23
Автор:

Козлова Альбіна
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19 марта 2022 года группа РЕЙТИНГ провела социальное исследование "Шестой общенациональный опрос: адаптация украинцев к условиям войны". Во время опроса украинцы рассказали, какие у них планы на жизнь после войны.

Какие планы озвучили граждане относительно жизни после победы

Фото иллюстративное / Pixabay

Поехать в путешествия по стране после войны планируют 55% украинцев, 49% будут получать новое образование, сменить профессию планируют 38% опрошенных в то же время 21% хочет сменить работу после победы и 27% намерены начать свой бизнес. Переехать в другую область планируют 8% людей, уехать за границу – 3%. 25% респондентов ответили, что заведут после войны домашнего любимца.

Какие планы озвучили граждане относительно жизни после победы - фото 2

Относительно возрастной категории и гендерного разделения стремления украинцев мало чем отличаются. Больше всего стремлений к путешествиям и освоению новых знаний и профессий у молодых и зрелых людей от 18 до 50 лет. Хотя среди опрошенных больше мужчин хотят открыть бизнес (31% мужчин против 23% женщин) и переехать в другой регион/страну.

Как показало исследование, 44% украинцев временно разделились со своей семьей. Большинство переселенцев с востока (54%), в основном, это молодежь. По данным опроса, 19% украинцев покинули свои дома, 93% из них планируют вернуться домой после победы.

О случившемся с их жильем имеют сведения не все. 58% опрошенных говорят, что с их жильем все без изменений, 10% знают, что их жилье
повреждено, а 9% — разрушено, 23% не знают, что с их жильем сейчас.

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Выборочная совокупность составляет 1000 респондентов из всех регионов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%. При этом украинцы не теряют силу духа – 47% говорят, что занимают активную жизненную позицию, 32% ответили, что сейчас в своей жизни ничего не решают. 18% считают, что жизненная позиция ни активна, ни пассивна.

Как сообщал портал, исследование показывает, какое сейчас экономическое положение населения. По данным опроса, не все граждане, которые имели работу до войны, продолжили работать.


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Источник: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_1000_ua_032022_v__press.pdf
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