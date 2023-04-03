Какие пищевые продукты в Украине поднимутся в цене перед Пасхой

По данным Минфина, с начала 2023 года в Украине подорожали продукты борщового набора: картофель — до 10,45 грн, капуста белокочанная — до 25,39 грн за килограмм, морковь — до 46,15 грн и наиболее возросла в стоимости — лук, до — 57,88 грн. В противоположность, свёкла подешевела до 10,38 грн, пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".



Что будет с ценами на продукты в апреле

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Рост цен на овощи происходит под влиянием сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощные. По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, тенденция к удорожанию овощей – на 7 – 10% – сохранится до конца пасхальных праздников" — отметила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.

Как говорят эксперты, перед пасхальными праздниками украинцы ощутят и рост цен в пределах 5-7% и на всю мясную продукцию.

"По сравнению с началом года в розничной сети все виды мяса подорожали. Исключение составляли куриное филе, свиная грудинка и сало соленое. Цены на них снизились на 0,3 – 2,8%" — добавила ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.

Ситуация останется стабильной, как бы с крупами и хлебобулочными изделиями. В диапазоне от 1-3% вероятнее всего, придется платить больше за хлеб.

С начала текущего года в Украине больше всего подорожало пшено на 4,4% — до 27,23 грн. Гречка подешевела на 4,6% — 65,73 грн, рис упал в цене на 1,5% — до 59,13 грн за килограмм, крупа манная стала стоить на 1,3% меньше, крупа пшеничная подешевела всего на 0,4 % до 17,89 грн.

Как прогнозируют сотрудники отдела ценообразования и аграрного рынка "Института аграрной экономики", падение цен на крупы не стоит и надеяться в будущем и их стоимость будет оставаться постоянной.

Из кошелька перед Пасхой придется заплатить больше за яйца, которые по сравнению с 2022 годом и так выросли в 2,1 раза. Приблизительно диапазон их цены вырастет еще в 5–7%. Однако после праздников, учитывая сезонный фактор, прогнозируется снижение стоимости куриных яиц.

Как писали "Комментарии", цены на огурцы и помидоры в Украине бьют рекорды: когда ждать удешевления.