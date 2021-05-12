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Какие ошибки допускают владельцы банковских карт

Названы самые распространенные ошибки, которые допускают владельцы банковских карт при их использовании

сегодня, 11:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Банковскими картами пользуется большинство людей, потому что это удобный и надежный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать различные финансовые операции. Но многие люди допускают элементарные ошибки при их использовании. 

Какие ошибки допускают владельцы банковских карт

Банковские карты (фото из открытых источников)

Хранение секретных данных в кошельке

Это важная ошибка, от которой предостерегают клиентов все банки. Не храните свою карту и секретные данные (ПИН-код, пароль и логин для входа в онлайн-банкинг) в одном месте, например, в кошельке. В случае кражи или потери, злоумышленники легко смогут снять все деньги с ваших карт. 

Разглашение реквизитов незнакомым людям

Не стоит доверять свои банковские реквизиты незнакомым людям, в частности номер своей карты, фамилию и имя, CVC/CVV2, а также месяц и год окончания действия карты. Эти данные мошенники пытаются узнать, чтобы снять ваши денежные средства.

Подозрительные банкоматы и снятия с них налички

Есть множество схем, с помощью которых злоумышленники пытаются обмануть клиентов различных банков с целью кражи. Например, на банкоматах они используют оборудование, предназначенное для копирования всей информации. Чтобы избежать этого, нужно отказаться от использования подозрительных терминалов. Самыми безопасными являются банкоматы, расположенные в здании магазинов или возле банка. 

Отказ от оповещения об операциях

За предоставление этой услуги некоторые банки взимают плату, поэтому многие люди отказываются от нее. Но оповещения позволят вам контролировать оплаты и смотреть, какие суммы снимаются со счетов. 

Отдавать свою банковскую карту посторонним людям

Не отдавайте свою карту кассиру, например, чтобы он провел оплату и тем более не сообщайте свой ПИН-код. Требуйте передачу терминала для ввода секретных данных персонально вам в руки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мошенники начали дублировать SIM-карты украинцев для вывода денег с кредиток.


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Источник: https://itech.co.ua/novyny/nazvany-samye-rasprostranennye-oshybky-kotorye-dopuskaiut-ukrayntsy-pry-polzovanyy-bankovskoj-kartoj/
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