Какие ошибки допускают владельцы банковских карт

Банковскими картами пользуется большинство людей, потому что это удобный и надежный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать различные финансовые операции. Но многие люди допускают элементарные ошибки при их использовании.

Банковские карты (фото из открытых источников)

Хранение секретных данных в кошельке

Это важная ошибка, от которой предостерегают клиентов все банки. Не храните свою карту и секретные данные (ПИН-код, пароль и логин для входа в онлайн-банкинг) в одном месте, например, в кошельке. В случае кражи или потери, злоумышленники легко смогут снять все деньги с ваших карт.

Разглашение реквизитов незнакомым людям

Не стоит доверять свои банковские реквизиты незнакомым людям, в частности номер своей карты, фамилию и имя, CVC/CVV2, а также месяц и год окончания действия карты. Эти данные мошенники пытаются узнать, чтобы снять ваши денежные средства.

Подозрительные банкоматы и снятия с них налички

Есть множество схем, с помощью которых злоумышленники пытаются обмануть клиентов различных банков с целью кражи. Например, на банкоматах они используют оборудование, предназначенное для копирования всей информации. Чтобы избежать этого, нужно отказаться от использования подозрительных терминалов. Самыми безопасными являются банкоматы, расположенные в здании магазинов или возле банка.

Отказ от оповещения об операциях

За предоставление этой услуги некоторые банки взимают плату, поэтому многие люди отказываются от нее. Но оповещения позволят вам контролировать оплаты и смотреть, какие суммы снимаются со счетов.

Отдавать свою банковскую карту посторонним людям

Не отдавайте свою карту кассиру, например, чтобы он провел оплату и тем более не сообщайте свой ПИН-код. Требуйте передачу терминала для ввода секретных данных персонально вам в руки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мошенники начали дублировать SIM-карты украинцев для вывода денег с кредиток.

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