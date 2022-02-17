Какие области выйдут из "красной" зоны карантина в ближайшее время

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До конца недели ослабить карантинные ограничения могут в трех западных областях. Среди них Закарпатская, Ровенская и Ивано-Франковская. Эти регионы смогут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности в ближайшее время. Об этом сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.



Уровень заболеваемости в Украине пока не снижается, но уже стабилизировался. Ожидается пиковый уровень заболевания в центральных и восточных областях. Пока что в девяти областях зафиксировали постепенное уменьшение количества госпитализаций и новых случаев.



Сейчас в медучреждениях, где лечат коронавирус, занято 30 тысяч коек из 72,5 тысячи, то есть 41%. Однако волна заболеваемости еще не завершилась, поэтому украинцам следует вакцинироваться и беречь себя.

По состоянию на 17 февраля зарегистрировано 33 330 новых инфицирований COVID-19, среди них 2 837 детей и 961 медицинский работник. За прошедшие сутки в больницы по стране госпитализировали 3 284 человек. Умерло 259 граждан, поправилось – 27 441 человек.

Также министр Михаил Федоров сообщил, что команда поддержки государственного портала "Дія" завершила технические и организационные доработки двух услуг. Речь идет о сертификатах о бустерной вакцинации и об выздоровлении от COVID-19. Поэтому граждане, у которых были проблемы с их загрузкой, могут снова попытаться получить сертификаты.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые исследовали, как COVID-19 распространяется в закрытом помещении и почему очень важно, чтобы воздух там был влажным и вентилировался. Американские ученые из Орегонского университета проводили эксперименты с больными коронавирусом, чтобы понять, как распространяется вирус в помещении.



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