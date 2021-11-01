Какие области попали в тройку лучших по уровню вакцинации

Количество привитых растет, фото Киевская ОГА

Благодаря росту количества вакцинированных удалось спасти 1238 жизней за последнюю неделю. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга 1 ноября.



Рост числа вакцинированных в Украине дает первые положительные результаты. Уже шестой день уровень госпитализации находится на плато после трехмесячного роста. Однако главная задача состоит в том, чтобы уровень заболеваемости пошел на убыль.



По словам Ляшко, в Украине семь миллионов граждан полностью провакцинированы. 10 млн. 240 тысяч получили одну дозу. Больше всего людей сделали прививки в Киеве – 50%, в Полтавской области – 40,1%, в Киевской области – 39,9%.

Министр также добавил, что медицинские противопоказания против вакцинации устанавливает семейный или лечащий врач. Медик может направить пациента к профильному специалисту, чтобы выяснить, следует ли отложить вакцинацию.



"Если есть противопоказания к одной вакцине, то можно прививаться другими вакцинами. Единственным противопоказанием для прививки вакциной является анафилактический шок после первой дозы. Такому пациенту будут рекомендовать прививаться другими вакцинами. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины, ему следует прививаться ", — подчеркнул министр.

Вакцину против гриппа можно колоть в другую руку вместе с вакциной от COVID-19, говорят в Министерстве.

Не прививают тех, у кого есть острые заболевания с температурой тела выше 38 градусов. Тогда можно отложить вакцинацию сроком до 14 дней. На такое же количество дней откладывают вакцинацию, если человек только что привился от других инфекционных болезней. Беременность и грудное вскармливание не являются противопоказаниями для прививки. После того, как только переболели COVID-19, можно отложить вакцинацию на три месяца.

Проверка антител перед вакцинацией не требуется. По состоянию на 1 ноября 2021 года в Украине зарегистрировано 13 936 новых больных COVID-19, среди них 905 детей и 111 работников медицинской отрасли.

В течение суток госпитализированы в больницы – 3 828 человек, умерли от осложнений – 298 человек.

В тройку лидеров, где больше всего регистрируют новых случаев, вошли: Одесская (1281), Харьковская (1227), Львовская (1166) области.



В течение последней недели октября получил вакцину 1 740 231 человек. Вторую дозу получили 460 150 человек.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, народные избранники должны рассмотреть второй после документов по бюджету законопроект об обеспечении больниц кислородными концентраторами. Скорее всего, речь идет о законопроекте от 29.04.2021 г. N 5460

"О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций".



В пояснительной записке документа говорится, что обеспечение сети опорных больниц кислородными станциями позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт рассказал, чем грозит украинцам отказ от прививки.

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