Какие новые нормы языкового закона вступают в силу с 16 июля — инфографика

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Вечканова Елена
Украинский язык
продолжают продвигать в массы. Согласно нормам известного "языкового закона",
который защищает функционирование государственного языка, с пятницы, 16 июля, в
Украине начинает действовать ряд новых требований к работникам различных сфер. По
информации Уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя, в первую очередь придется измениться шоу-бизнесовой сфере.
С 16 июля в Украине вступают в силу новые языковые нормы. Коллаж: 24 канал
Креминь отметил,
что теперь ведущие любых шоу, концертов и других культурно-массовых мероприятий должны использовать украинский язык в своей работе. При этом исключения есть только для песен и их фонограмм. Еще использовать языки других народов будет позволено,
если в этом — "фишка" самого мероприятия.
К слову, если на
концерте есть люди, выступающие на иностранном языке, то их перфоманс должен
иметь перевод (можно последовательный, можно синхронный).
Требования о применении
украинского языка в массовых мероприятиях касаются также и их реклам. Изготовление любых афиш и объявлений должно проходить на государственном языке. Другие языки не
запрещаются, но текст ими должны быть меньше (по шрифту и объему в целом), нежели
надписи на украинском. При этом такие требования не распространяются на имена
исполнителей, названий коллективов или же торговые марки.
К слову, театрам
тоже приготовиться. Государственные и коммунальные театральные заведения теперь
обязаны сопровождать переводом (в любом виде) все представления, которые до
этого были представлены не на государственном языке.
То же самое
касается и любых музеев. Информация на выставках должна быть представлена на
украинском языке, также должны проводиться и экскурсии. Вероятность
дублирования на других языках есть, однако приоритетность — за украинским.
На обслуживание другими языками во время экскурсий и туристического обслуживания могут рассчитывать только лица без гражданства, а также иностранцы.
Политика в
отношении дублирования фильмов еще больше ужесточается. Любые иностранные ленты
должны быть дублированы (озвучка или субтитры) на украинском языке. В кинотеатрах
количество фильмов, которые могут быть показаны на иностранном языке, должно
быть в рамках 10% от общего количества сеансов. При этом субтитры к ленте
обязаны быть на украинском языке.
Издаете книги в
Украине? Часть литературы на государственном языке должна составлять в год не
менее 50% от всей сделанной вами продукции. Такое же количественное требование
теперь будет предъявлено и книжным магазинам: произведений на украинском должно
быть на полках не менее половины.
Однако самым ярким нововведением, разумеется, считается вступление в силу необходимость сдавать экзамены на владение украинским языком для всех госслужащих, а также лиц, которые жаждут получить украинское гражданство. Первые экзамены, отметил Тарас Креминь, должны начаться уже в понедельник, 19 июля.
Также добавим,
что нарушителей требований ждет штраф (3400-11900 гривен). Однако взыскания с
людей, не придерживающихся закона, начнут снимать только через год — с 16 июля
2022 года.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что "языковой" закон в Украине получил статус конституционного. Что это значит, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, как на вероятную отмену экзаменов на знание государственного
языка для госслужащих отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Подробности — в нашей публикации.
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