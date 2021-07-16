Какие новые нормы языкового закона вступают в силу с 16 июля — инфографика

Украинский язык продолжают продвигать в массы. Согласно нормам известного "языкового закона", который защищает функционирование государственного языка, с пятницы, 16 июля, в Украине начинает действовать ряд новых требований к работникам различных сфер. По информации Уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя, в первую очередь придется измениться шоу-бизнесовой сфере.



С 16 июля в Украине вступают в силу новые языковые нормы. Коллаж: 24 канал

Массовые мероприятия

Креминь отметил, что теперь ведущие любых шоу, концертов и других культурно-массовых мероприятий должны использовать украинский язык в своей работе. При этом исключения есть только для песен и их фонограмм. Еще использовать языки других народов будет позволено, если в этом — "фишка" самого мероприятия.

К слову, если на концерте есть люди, выступающие на иностранном языке, то их перфоманс должен иметь перевод (можно последовательный, можно синхронный).

Требования о применении украинского языка в массовых мероприятиях касаются также и их реклам. Изготовление любых афиш и объявлений должно проходить на государственном языке. Другие языки не запрещаются, но текст ими должны быть меньше (по шрифту и объему в целом), нежели надписи на украинском. При этом такие требования не распространяются на имена исполнителей, названий коллективов или же торговые марки.

Искусство и туризм

К слову, театрам тоже приготовиться. Государственные и коммунальные театральные заведения теперь обязаны сопровождать переводом (в любом виде) все представления, которые до этого были представлены не на государственном языке.

То же самое касается и любых музеев. Информация на выставках должна быть представлена на украинском языке, также должны проводиться и экскурсии. Вероятность дублирования на других языках есть, однако приоритетность — за украинским.

На обслуживание другими языками во время экскурсий и туристического обслуживания могут рассчитывать только лица без гражданства, а также иностранцы.





Кинематограф

Политика в отношении дублирования фильмов еще больше ужесточается. Любые иностранные ленты должны быть дублированы (озвучка или субтитры) на украинском языке. В кинотеатрах количество фильмов, которые могут быть показаны на иностранном языке, должно быть в рамках 10% от общего количества сеансов. При этом субтитры к ленте обязаны быть на украинском языке.

Книги

Издаете книги в Украине? Часть литературы на государственном языке должна составлять в год не менее 50% от всей сделанной вами продукции. Такое же количественное требование теперь будет предъявлено и книжным магазинам: произведений на украинском должно быть на полках не менее половины.

Экзамены для чиновников

Однако самым ярким нововведением, разумеется, считается вступление в силу необходимость сдавать экзамены на владение украинским языком для всех госслужащих, а также лиц, которые жаждут получить украинское гражданство. Первые экзамены, отметил Тарас Креминь, должны начаться уже в понедельник, 19 июля.

Также добавим, что нарушителей требований ждет штраф (3400-11900 гривен). Однако взыскания с людей, не придерживающихся закона, начнут снимать только через год — с 16 июля 2022 года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что "языковой" закон в Украине получил статус конституционного. Что это значит, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как на вероятную отмену экзаменов на знание государственного языка для госслужащих отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Подробности — в нашей публикации.

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