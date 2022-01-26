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Какие нововведения ждут жильцов многоквартирных домов

Украинцы должны выбрать управляющего дома и создать ОСМД до марта

сегодня, 13:19
Автор:

Козлова Альбіна
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Во время второго дня сессионной недели нардепы поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" №6103. Об этом известно с сайта Верховной Рады.

Какие нововведения ждут жильцов многоквартирных домов

В Украине все дома должны избрать управителей до марта, фото из открытых источников

Что предполагает этот законопроект, рассказал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. Согласно нормам нового документа, органы местного самоуправления обяжут провести конкурсы на назначение управителей многоэтажек в населенных пунктах. Конечная дата для проведения конкурсов определена — 1 марта 2022 года.

То есть, жители многоэтажек в украинских городах и поселках должны определиться с формой управления домом до марта и создать объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). После указанной даты во всех домах должны быть избраны управляющие.

Напомним, что согласно закону "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" жильцы квартир должны были создать ОСМД. Норма действует уже в течение пяти лет, с 1 июля 2016 года.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 декабря 2021 было зарегистрировано 37435 ОСМД. В течение 2021 года зарегистрировано 2082 новых объединения совладельцев.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты озвучили прогноз тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКП) на февраль, рассказав об общей ситуации в данной отрасли и чего ждать украинцам. Большинство склоняется к тому, что последует рост коммунальных тарифов в Украине. Особенно поднимутся тарифы на газ и водоснабжение. Рост цены газа ожидается от 10 до 20% в апреле-мае 2022 года.




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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72869
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