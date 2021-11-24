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Какие меры предпримут для борьбы с олигархами – заседание правительства

Решено, какие именно конкретные действия помогут решить проблему с олигархатом в Украине

сегодня, 15:05
Автор:

Елена Бурдейная
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Украинское правительство разработало план, согласно которому будет внедряться так называемый "закон против олигархов". Информация обнародована во время трансляции заседания на официальном канале Youtube.

Какие меры предпримут для борьбы с олигархами – заседание правительства

На заседании правительства утвердили план по борьбе с олигархами - иллюстративное фото из сети

План содержит 20 пунктов, которые должны предотвратить негативное влияние олигархов на политическую и экономическую сферы. Для каждого пункта указан орган власти, который будет отвечать за исполнение, сроки и ожидаемый результат:

— СНБО должен до апреля 2022 г. сформулировать Положение, согласно которому будет формироваться реестр лиц, которые влияют на общественную жизнь.

— Антимонопольный комитет должен проследить за принятием законопроектов, касающихся его полномочий: изменения в процедуре проверок, получения дополнительной информации, применения админответственности и т.д.

— У Минюста и НАПК есть год на создание закона о лоббировании: о том, как лоббисты будут регистрироваться, отчитываться, получать деньги за свою работу.

— Верховный суд и другие связанные с судами институции в течение двух лет будут реформировать судопроизводство.

— Минэнерго, Минэкономики и другие ведомства имеют четыре месяца для того, чтобы обеспечить безопасность электро- и газоснабжения. Кроме того, год дается на то, чтобы оптовый энергетический рынок сделать прозрачным.

-   Чтобы не было злоупотреблений в энергетическом секторе, он должен интегрироваться в энергетическое пространство ЕС – на это время дается до сентября 2023 г.

-   Энергетическая безопасность будет достигнута с помощью мониторинга критических ситуаций. Также на 30-м году независимости будет сформирован список критических топливно-энергетических объектов, которые должны устойчиво работать.

-   Планируется снизить влияние олигархов на телевидение. Для этого в течение года будет разрабатываться закон о медиа, согласно которому телерадиокомпании еще более прозрачно будут показывать, кто является их настоящим владельцем.

-   Ряд мер касается финансовых операций, проблем коррупции и влияния на политические партии. Также предполагается ввести юридическую ответственность за распространение олигархического влияния. Кроме того, в плане Кабмина упомянуты тарифы на железнодорожные, морские и авиаперевозки.

-   Последний пункт – продумать механизм, который не позволит олигархам взимать с Украины разные выплаты, пользуясь международными законами.

Информацию от Дениса Шмигаля, Премьер-министра Украины, о возможных веерных отключениях ближайшей зимой издание "Комментарии" публиковало ранее.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_OaFsm9W7Tc
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