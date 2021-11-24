Какие меры предпримут для борьбы с олигархами – заседание правительства

Украинское правительство разработало план, согласно которому будет внедряться так называемый "закон против олигархов". Информация обнародована во время трансляции заседания на официальном канале Youtube.

На заседании правительства утвердили план по борьбе с олигархами - иллюстративное фото из сети

План содержит 20 пунктов, которые должны предотвратить негативное влияние олигархов на политическую и экономическую сферы. Для каждого пункта указан орган власти, который будет отвечать за исполнение, сроки и ожидаемый результат:

— СНБО должен до апреля 2022 г. сформулировать Положение, согласно которому будет формироваться реестр лиц, которые влияют на общественную жизнь.

— Антимонопольный комитет должен проследить за принятием законопроектов, касающихся его полномочий: изменения в процедуре проверок, получения дополнительной информации, применения админответственности и т.д.

— У Минюста и НАПК есть год на создание закона о лоббировании: о том, как лоббисты будут регистрироваться, отчитываться, получать деньги за свою работу.

— Верховный суд и другие связанные с судами институции в течение двух лет будут реформировать судопроизводство.

— Минэнерго, Минэкономики и другие ведомства имеют четыре месяца для того, чтобы обеспечить безопасность электро- и газоснабжения. Кроме того, год дается на то, чтобы оптовый энергетический рынок сделать прозрачным.

- Чтобы не было злоупотреблений в энергетическом секторе, он должен интегрироваться в энергетическое пространство ЕС – на это время дается до сентября 2023 г.

- Энергетическая безопасность будет достигнута с помощью мониторинга критических ситуаций. Также на 30-м году независимости будет сформирован список критических топливно-энергетических объектов, которые должны устойчиво работать.

- Планируется снизить влияние олигархов на телевидение. Для этого в течение года будет разрабатываться закон о медиа, согласно которому телерадиокомпании еще более прозрачно будут показывать, кто является их настоящим владельцем.

- Ряд мер касается финансовых операций, проблем коррупции и влияния на политические партии. Также предполагается ввести юридическую ответственность за распространение олигархического влияния. Кроме того, в плане Кабмина упомянуты тарифы на железнодорожные, морские и авиаперевозки.

- Последний пункт – продумать механизм, который не позволит олигархам взимать с Украины разные выплаты, пользуясь международными законами.

Информацию от Дениса Шмигаля, Премьер-министра Украины, о возможных веерных отключениях ближайшей зимой издание "Комментарии" публиковало ранее

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