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Какие еще области Украины стали "желтыми", а какие остаются "красными"

Комиссия ТЭБ и ЧС одобрила решение о переводе нескольких регионов в другую зону эпиднебезопасности

21 декабря 2021, 18:10
Автор:

Козлова Альбіна
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21 декабря на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменен "красный" уровень эпидемической опасности в шести областях Украины. Об этом сообщил Министр Олег Немчинов.

Какие еще области Украины стали "желтыми", а какие остаются "красными"

Шесть областей выйдут из "красной" зоны, фото из открытых источников

В "желтую" зону переходят с 23 декабря 2021 года: Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Ученые говорят о спаде заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю количество новых случаев сократилось на 22%, уменьшилось госпитализаций — на 17%. Уровень смертности снизился на 24%.

Однако по словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, новый штамм "Омикрон", который уже обнаружили в Украине, все же может повлечь за собой новую волну заболеваемости. В "красной" зоне еще остаются две области, где заполненность больничных коек еще высока, это Волынская и Запорожская области.

В "желтых" зонах с 6 декабря в заведения общественного питания, гостиницы, спортивные заведения будут допускать только тех, кто имеет сертификат о вакцинации или справку об выздоровлении/отрицательный результат теста. Без проверки документов граждане будут допускаться только в аптеки, продуктовые магазины, АЗС.

Как сообщал портал "Комментарии", известно что ответил президент на петиции по отмене карантина и вакцинации от COVID-19. Петиция украинца набрала необходимое количество голосов. Глава государства рассмотрел ее и объяснил, почему в Украине введена обязательная вакцинация и карантинные ограничения.

Также мы писали, что ЕС установил ограниченный срок действия сертификатов COVID на территории Евросоюза с 1 февраля 2022 года.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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