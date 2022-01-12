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Какие электрокары пользуются наибольшим спросом у украинцев

Украинцы стали покупать больше автомобилей с электрическим приводом

сегодня, 16:51
Автор:

Козлова Альбіна
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Согласно данным Министерства внутренних дел, украинцы стали больше покупать электромобили за последние пять лет. Об этом сообщают в пресс-службе Федерации автопрома Украины.

Какие электрокары пользуются наибольшим спросом у украинцев

В Украине больше покупают электромобилей, фото из открытых источников

В 2021 году было зарегистрировано 8541 автомобиль, это на 18,9% больше, чем в прошлом. За последние пять лет с 2017 по 2021 год в Украине зарегистрировали 31 656 легковых автомобилей с электрическим приводом.

Только в декабре 2021 года украинцы купили 928 автомобилей. Это впервые количество регистраций в месяц составляет более 900 единиц. В эту статистику не включали перерегистрации и временные регистрации. Отмечается, что возросла также доля новых электромобилей с 8,9% в 2020 году до 14,2% в 2021 году.

Какие электрокары пользуются наибольшим спросом у украинцев - фото 2

Что касается марок авто, то больше всего украинцы покупали Nissan, Tesla, Chevrolet, немного меньше марки Renault, Volkswagen, Hyundai, Audi. По статистическим данным, в 2021 году снизилось количество покупок авто марки Tesla по сравнению с 2020 годом. На автомобильном рынке электрокаров было представлено 200 моделей от 58 известных марок.

Какие электрокары пользуются наибольшим спросом у украинцев - фото 3

Как сообщал портал "Комментарии", политики высказались о нововведениях для водителей. Речь идет о наборе баллов за нарушение ПДД. Авторы законопроекта настаивают, что это эффективно с учетом опыта европейских стран. Остальные депутаты и эксперты говорят, что одними санкциями с нарушителями бороться нельзя.

Также мы писали, что заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко рассказал, что после резонансных смертельных аварий в Харькове в правительстве решили по-новому бороться с нарушителями правил дорожного движения. Если у водителей долги за превышение скорости, то у них будут забирать автомобили.


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Источник: https://fra.org.ua/uk/st/statistika/infoghrafika/reiestratsiyi-avtomobiliv-z-elektrichnim-privodom-za-12-misiatsiv-2021-roku
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