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Какие документы в приложении "Дия" приравняли к бумажным

Правительство приравняло к бумажным три электронных документа

сегодня, 08:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Какие документы в приложении "Дия" приравняли к бумажным

Приложение Дия, фото из открытых источников

Несколько видов документов в приложении "Дия" приравняли к бумажным. Среди них: студенческие билеты, водительские права и технический паспорт для автомобиля (свидетельство о регистрации). Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Раньше эти документы подтягивались в рамках пилотного проекта, и нужно было все равно носить их с собой. Однако теперь правительство утвердило изменения и документы в смартфоне обладают такой же юридической силой, как и их бумажные варианты.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в приложении будет появляться все больше важных документов. Поскольку, согласно закону о режиме paperless в Украине, утверждено понятие электронных документов и их юридическое значение.

С 2019 года в приложении "Дия" украинцы сформировали 751 тысячу студенческих билетов. Более 4 млн украинцев сделали себе электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта.

Как сообщал портал "Комментарии", в Швеции показали COVID-паспорт в виде микрочипа, который вживляется под кожу (ВИДЕО). Чип, который разработал шведский стартап, хранит информацию о вакцинации от COVID-19.

В 2021 году в Украине реализован проект "Ноутбук каждому учителю" по обеспечению педагогов оборудованием. Всего в рамках проекта было закуплено 61 628 ноутбуков для педагогов. На закупку израсходовали средства из местных бюджетов и государственного.

На портале "Дия. Бизнес" открыли новый раздел для аграриев "Земельная реформа". Информация в разделе будет полезна землевладельцам, арендаторам земельных участков и тем, кто хочет приобрести землю.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-vodijske-tehpasport-ta-studentskij-kvitok-u-diyi-vidteper-na-rivni-z-paperovimi
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