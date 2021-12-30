Какие документы в приложении "Дия" приравняли к бумажным

Приложение Дия, фото из открытых источников

Несколько видов документов в приложении "Дия" приравняли к бумажным. Среди них: студенческие билеты, водительские права и технический паспорт для автомобиля (свидетельство о регистрации). Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины.



Раньше эти документы подтягивались в рамках пилотного проекта, и нужно было все равно носить их с собой. Однако теперь правительство утвердило изменения и документы в смартфоне обладают такой же юридической силой, как и их бумажные варианты.



По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в приложении будет появляться все больше важных документов. Поскольку, согласно закону о режиме paperless в Украине, утверждено понятие электронных документов и их юридическое значение.

С 2019 года в приложении "Дия" украинцы сформировали 751 тысячу студенческих билетов. Более 4 млн украинцев сделали себе электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта.

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