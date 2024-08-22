Какие чувства у украинцев вызывают мысли о будущем страны: результаты опроса

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Среди чувств, которые украинцы испытывают относительно будущего страны, превалирует надежда, а за ней следуют тревога и оптимизм. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обнародованных результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Опрос украинцев. Фото: из открытых источников
Отмечается, что почти 50% наших соотечественников считают, что за годы независимости Украины произошло сколько положительного, столько и отрицательного. Такая тенденция характерна для всех макрорегионов.
При этом каждый четвертый (25%) считает, что позитива было больше, тогда как для 17% преобладал негатив.
В региональном разрезе самые высокие показатели тех, кто гордится своим гражданством, зафиксированы в Западном (93%), Центральном (87%) и Южном (87%) макрорегионах, несколько меньше таких — на Востоке Украины (84%). Однако, именно на Востоке это количество выросло с 2022 года с 76% до 84%.
Отмечается также, что материальное положение существенно не влияет на чувство гордости за свое гражданство.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы сокращают финансовую помощь армии: социологи выяснили причину.
Новости