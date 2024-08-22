Какие чувства у украинцев вызывают мысли о будущем страны: результаты опроса

Среди чувств, которые украинцы испытывают относительно будущего страны, превалирует надежда, а за ней следуют тревога и оптимизм. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обнародованных результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Отмечается, что почти 50% наших соотечественников считают, что за годы независимости Украины произошло сколько положительного, столько и отрицательного. Такая тенденция характерна для всех макрорегионов.

При этом каждый четвертый (25%) считает, что позитива было больше, тогда как для 17% преобладал негатив.

"Среди чувств, которые респонденты испытывают относительно будущего Украины, однозначно превалирует надежда (61%), за ней следуют тревога (40%) и оптимизм (33,5%)", — говорится в результатах исследования.

"Абсолютное большинство украинцев (88%) гордятся своим гражданством. Уже третий год подряд гордость за свое гражданство находится на почти одинаково высоком уровне (2022 г. — 90,5%, 2023 г. — 88,5%, 2024 г. — 88%), что является самыми высокими показателями за годы социологического мониторинга. Такой уровень гордости присутствует среди представителей всех возрастных групп", — отметили социологи.

В региональном разрезе самые высокие показатели тех, кто гордится своим гражданством, зафиксированы в Западном (93%), Центральном (87%) и Южном (87%) макрорегионах, несколько меньше таких — на Востоке Украины (84%). Однако, именно на Востоке это количество выросло с 2022 года с 76% до 84%.

Отмечается также, что материальное положение существенно не влияет на чувство гордости за свое гражданство.

"Правда, если среди наиболее нуждающейся части населения им гордятся 86%, то среди состоятельной этот показатель несколько выше, чем в среднем по стране (94%)", — говорится в результатах опроса.

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