Какие авто выбирали украинцы: ТОП-5 автомобилей октября

Октябрь не принес больших изменений на авторынке Украины, но некоторые бренды все же смогли выделиться. В прошлом месяце было продано чуть более 5,8 тысяч новых авто, что на 1% превышает показатели прошлого года за этот же месяц. По сравнению с сентябрем 2024 года рост составил 2%. Среди лидеров продаж – французский Renault, обошедший обычно популярную Toyota, а также чешскую Skoda, занявшую третье место.

Рынок новых авто в Украине

Renault показал впечатляющие результаты, продав 775 авто, причем кроссовер Duster стал абсолютным фаворитом, обнаружив 749 владельцев. Между тем, Toyota, хоть и оказалась на втором месте, тоже нечем гордиться с результатом в 679 машин.

В пятерку лидеров также вошли Skoda с 402 проданными авто, BMW, которая порадовала 397 покупателей, и Volkswagen, закрывающий пятерку с 363 проданными единицами.

С начала года украинцы приобрели 58,8 тысячи новых авто, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Читайте на портале "Комментарии" — За первые восемь месяцев этого года украинцы импортировали почти 216 тысяч легковых автомобилей, потратив на это почти 3 миллиарда долларов. Это значительный рост: количество ввезенных в страну автомобилей увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом, а их стоимость — на 19%. Такие данные предоставил Укравтопром, ссылаясь на информацию Госстата.

Напомним, что украинский автомобильный рынок находится на пороге существенных изменений. Кабинет Министров Украины принял новое постановление, внедряющее более строгие требования к оценке стоимости транспортных средств при их продаже через торговые организации. Эти нововведения, имеющие целью борьбу с налоговыми махинациями, направлены на усовершенствование комиссионной торговли автомобилями, а также на увеличение налоговых поступлений в бюджет страны. "Комментарии" решили разобраться, как новые условия повлияют на рынок авто в Украине, а также на поведение потребителей и бизнеса.