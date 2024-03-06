Какие авто предпочли украинцы в феврале: обзор рынка

Февраль этого года стал переломным моментом на автомобильном рынке Украины, ведь сейчас продолжается тенденция отхода от авто с двигателями внутреннего сгорания в пользу более экологичных альтернатив. Согласно последним данным Укравтопрома, автомобили с ДВС составили 68% продаж новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в предыдущем году.

Какие авто предпочли украинцы в феврале

При этом наибольшей популярностью среди автолюбителей продолжают пользоваться бензиновые модели, занявшие 44% рынка. Однако их доля также снизилась на 7 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, что говорит о постепенном сдвиге интересов потребителей. В то же время, доля дизельных автомобилей увеличилась на 3 пункта, достигнув 24%, что может отражать стремление водителей к более экономичным вариантам в условиях растущих цен на топливо.

Однако наиболее заметным является рост интереса к электромобилям: их доля увеличилась с 11% до 17%. С другой стороны, среди гибридных автомобилей — незначительное сокращение доли с 16% до чуть более 14%, что может свидетельствовать о переходе внимания потребителей на полностью электрические модели.

Лидеры продаж в различных категориях подчеркивают текущие тренды и предпочтения потребителей: Toyota RAV-4 доминирует среди бензиновых и гибридных моделей, подтверждая высокий спрос на надежные и экономичные авто. Renault Duster остается в топе среди дизельных и автомобилей с ГБО, в то время как Volkswagen ID.4 вырывается вперед среди электромобилей, подчеркивая растущий интерес к экологически чистому транспорту.

Эти данные не только отражают текущие тенденции на автомобильном рынке, но и указывают на будущее, где экологичность и экономия будут играть все более значительную роль в выборе автомобиля.

Ранее “Комментарии” писали, что покупка автомобиля в Украине – это процесс, требующий внимательности и осмотрительности. Нужно определиться, это будет новое или б/у транспортное средство, просмотреть его технические характеристики, проверить документы, а также правильно оформить автомобиль.