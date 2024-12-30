Какая страна встречает Новый год самая первая: кто празднует последним

Представьте, что Новый год путешествует по планете, словно волна, окутывающая страны одна за другой. Эта волна стартует в одном из самых отдаленных уголков Земли — на острове Киритимати (Остров Рождества), входящем в состав Кирибати, и завершается на необитаемых островах Бейкер и Хауленд.

Новый год на Кирибати. Фото из открытых источников

Кирибати: первая страна, встречающая Новый год

Каждый год именно жители Кирибати первыми приветствуют приход Нового года. Особое место здесь занимает остров Киритимати, расположенный в часовом поясе UTC +14. Это значит, что когда в Украине пробьет 12 часов ночи, на Острове Рождества уже будет полдень 1 января.

Интересно, что до 1994 года Кирибати не могла похвастаться такой привилегией. Но тогда кандидат в президенты Тебуроро Тито пообещал, что страна станет первой в мире, кто будет праздновать Новый год. После его избрания это стало реальностью благодаря сменам часовых поясов.

После Кирибати эстафета празднований переходит к островам Тонга, Самоа и Токелау, а затем накрывает Новую Зеландию, Австралию, Японию и Южную Корею. Каждая из этих стран придает свой колорит к встрече Нового года. К примеру, в Новой Зеландии празднования часто начинается с масштабных фейерверков над бухтой Веллингтона, тогда как в Японии — с ритуальных колоколов в храмах.

Украина встречает Новый год через 12 часов после первых празднований на Кирибати. Через час после Украины Новый год наступает в большинстве стран Европы, в частности, Польши, Франции и Германии. В Великобритании и Португалии разница времени с Украиной составляет два часа. В США Новый год наступает через семь часов после Украины в Нью-Йорке, а еще через три в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Ниуэ: последняя страна, встречающая Новый год

Когда праздничная атмосфера уже покинет большинство уголков мира, Новый год только начнется в островной стране Ниуэ в Тихом океане, находящейся в часовом поясе UTC-11. По киевскому времени это произойдет 1 января в 13:00.

Последним 2024 год покинет острова Бейкер и Хауленд, которые подпадают под часовой пояс UTC-12. Хотя эти территории безлюдны, именно они заканчивают год. Уникальное расположение островов в разных часовых поясах дарит миру удивительное явление — 26-часовую волну празднований.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как правильно писать "новый год" и почему нельзя поздравлять с "наступающим".

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