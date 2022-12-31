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Какая страна встречает Новый год самая первая и последняя

Украина находится по восточноевропейскому стандартному времени во часовом поясе GMT +2, таким образом мы встречаем Новый год раньше, чем большинство стран Европы, но на 10 часов позже, чем самые первые жители Земли.

сегодня, 22:05
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Автор:

Slava Kot

Земной шар разделен на 24 часовых пояса, таким образом Новый год на нашей планете люди встречают в разное время. Портал "Комментарии" узнал, какая крана встречает Новый год самым первым, а какое государство будет находиться в 2022 году самым последним.

Какая страна встречает Новый год самая первая и последняя

Празднование нового года. Фото из открытых источников

Первыми Новый год встречают жители тихоокеанской Кирибати. В 1994 году кандидат в президенты Тебуроро Тито пообещал, если его изберут лидером Кирибати, то страна будет праздновать Новый год первой. Так и случилось, с тех пор новогоднюю ночь и наступление Нового года там празднуют раньше. Когда украинские войдут в 2023 год, на островах Кирибати уже будет 10 часов утра.

Одними из последних нового года встретят жители Гавайев. Разница времени с Украиной составляет 12 часов. То есть в 12 часов 1 января по киевскому времени на Гавайях начнут праздновать Новый год. Однако самой последней страной, которая покинет 2022 год является Ниуэ. Островная страна имеет свободную ассоциацию с Новой Зеландией, которая руководит вопросами ее обороны и внешних отношений. К острову Ниуэ Новый год придет тогда, когда на украинских часах пробьет 13 часов.

Когда украинцы встретят Новый год, то большинству стран ЕС, включая Польшу, Германию, Францию, Испанию и другие, придется ждать еще час. Португалии, Ирландии и Соединенному Королевству вынуждены ждать еще 2 часа до наступления Нового года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти самых загрузочных новогодних фильмах с пиратских сайтов.

Также "Комментарии" писали о детских героях новогодних и рождественских фильмов, выросших и ставших взрослыми.



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