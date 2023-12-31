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Какая страна первая встречает Новый год

Несколько стран встречают Новый год на 10 часов раньше Украины.

31 декабря 2023, 08:15 comments3479
Автор:
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Slava Kot
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Планета земля разделена на 24 часовых пояса, что приводит к разному времени в разных странах мира. Таким образом, некоторые страны начинаются праздновать Новый год быстрее, чем украинцы, тогда как другие вынуждены его еще ждать несколько часов. Портал "Комментарии" выяснил, какие страны встречают новый год самые первые, а какие последние.

Какая страна первая встречает Новый год

Новый год в теплых регионах планеты. Фото из открытых источников

Большинство считает, что Новый год первым встречает Япония или Австралия, однако это не так. Самыми первыми странами, встречающими Новый год, являются Тонга, Самоа и Кирибати. Последняя страна начала это делать с 1994 года. Кандидат в президенты Тебуроро Тито пообещал, что в случае его победы на президентских выборах он сменит часовой пояс, чтобы Кирибати встречали Новый год самыми первыми. Так и вышло. С тех пор Кирибати встречает Новый год на 10 часов раньше Украины. После Кирибати, Самоа и Тонга следующими Новый год встречают Япония, Австралия и остальные страны мира.

Последней страной, встречающей Новый год является тихоокеанское островное государство Ниуэ. Разница времени между Украиной составляет 12 часов. Что значит, когда украинцы уже на своих часах видят 12 часов дня 1 января, то Ниуэ только начинает празднование Нового года. Однако самыми последними Новый год встречают незаселенные острова, принадлежащие США – Гауленд и Бейкер. К ним 2024 год придет на 14 часов позже, чем в Украину.

Отметим, что когда украинцы встретят Новый год, то большинство стран Европы будут ждать еще час, в частности, Германия, Польша, Испания, Италия, Франция и другие. А Великобритания, Португалия и Ирландия начнет праздновать на два часа позже Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп в рождественском поздравлении упомянул Украину.

Также "Комментарии" писали о любимом рождественском фильме королевы Елизаветы II.



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