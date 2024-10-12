Какая страна говорит о мире, но стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ

Индия существенно нарастила поставки в Российскую Федерацию ограниченных критически важных технологий, запрещенных западными санкциями. Объемы индийского экспорта стали для Москвы вторыми по величине после китайского. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что чиновники США и стран Европы на этом фоне не скрывают свое беспокойство тем, что те санкции, которые они ввели неэффективны. Ведь такие страны, как Индия, помогают Путину и дальше поддерживать мощь своей военной машины.

Отмечается, что индийский экспорт таких товаров, как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае, то есть, практически вдвое по сравнению с предыдущими месяцами этого года.

При этом оценивается, что в июле он подскочил до 95 млн. долларов, рассказали Bloomberg чиновники на условиях анонимности.

По объемам поставок подсанкционных товаров для РФ Индию опережает только Китай. Западные чиновники говорят, что согласно последним данным, почти 5-я часть запрещенных технологий попадают в российский военно-промышленный комплекс через Индию.

Отмечается, что из-за санкций экспорт большинства предметов двойного использования непосредственно в Россию запрещен, поэтому страна-агрессор покупает их у третьих государствах, а иногда и у разных дочерних компаний западных фирм или через сеть посредников. В публикации указывается, что Турция и Объединенные Арабские Эмираты были двумя крупными перевалочными пунктами, однако появились новые хабы. Среди них, по словам собеседников Bloomberg, Индия, Малайзия и Таиланд.

Также западное СМИ пишет, что роль Индии в поставках таких товаров представляет дополнительную проблему, поскольку США и ЕС хотят развивать партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, которое до сих пор поддерживает связи с Путиным.

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