Индия спешно готовится к войне: при чем здесь ситуация в Украине

Такой войны, которая сейчас происходит на территории Украины, давно не видел свет. Поэтому многие страны пробуют изучить опыт воюющих армий. Не исключением есть и Индия. Страна внимательно изучает опыт войны в Украине, оказавшей значительное влияние на тактики и стратегии ведения современной войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Армия Индии. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что Индия находится в достаточно нестабильной ситуации, ведь имеет двух враждебных соседей – Пакистан на северо-западе и Китай на севере. С Пакистаном Индия воевала уже несколько раз из-за спорного региона Кашмира, последняя война произошла в 1999 году. С Китаем Индия имеет целый ряд приграничных территориальных споров, один из которых привел к кратковременной войне в 1962 году.

Forbes пишет, главный урок, который Индия извлекла из российско-украинской войны – это важность устойчивой обороны. Залогом чего является огневой контроль над буферной зоной, усложняющий любой наступательный толчок. И российские, и украинские военные успешно добились устойчивости обороны, используя огонь артиллерии в сочетании с ударами беспилотников, чтобы срывать масштабные наступательные операции противника.

Учитывая важность артиллерии в противостоянии, Индия увеличила свои усилия по модернизации своих артиллерийских систем. Пытаясь повторить опыт Украины, Индия стандартизирует свою тяжелую артиллерию до калибра 155 мм, используемого большинством западных стран. Индийский арсенал уже включает в себя некоторые 155-мм артиллерийские установки, закупленные у Швеции и Великобритании. Кроме того, Индия пытается создать собственную гаубицу этого калибра.

Хотя артиллерия была доминирующей системой вооружения в российско-украинской войне, война также характеризуется все большим использованием беспилотников. Парк беспилотных летательных аппаратов Индии ограничен и состоит в основном из тяжелых многоцелевых беспилотников типа "Байрактара" — израильских Heron и американских MQ-9 Reaper. Также Индия разрабатывает собственные дроны Rustom, принадлежащие этому же типу.

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