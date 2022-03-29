Какая ситуация сейчас в оккупированном Крыму

В правительстве рассказывают, какая ситуация сейчас на временно оккупированном полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Президента Украины в АР Крым.



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На территории полуострова АР Крым произошло ухудшение в экономической сфере, в населенных пунктах распространяется дефицит товаров. Оккупационная администрация прибегает к регулированию цен. Кроме того, увеличилось количество преследований оккупантами крымских татар и других граждан. Сообщается, что выросло количество незаконно заключенных по политическим мотивам лиц.

Однако в Крыму жители сопротивляются, уже в разных городах полуострова в течение последних недель состоялся ряд антивоенных акций.

"За эти годы он был превращен оккупационной администрацией в ультрамилитаризованную военную зону. И сейчас россия воюет против материковой Украины в том числе гражданами Украины из Крыма, запуская ракеты из Крымского полуострова, а тамошние больницы и морги переполнены российскими солдатами или тем, что от них осталось ", – говорится в сообщении.

Ведь по последним данным, ракеты, попавшие во львовские объекты инфраструктуры, были выпущены из акватории Черного моря. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым продолжает отслеживать развитие событий во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Как сообщал портал, стало известно, сколько военных и техники РФ потеряла за 33 дня войны в Украине. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям оккупантов по состоянию на утро 29 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Ранее мы сообщали, что юнармию из оккупированного Крыма могут бросить на поле боя: представительство президента в АР Крым.





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