Какая ситуация сейчас на ЧАЭС и что говорят в МАГАТЭ

Интервью СМИ дала родственница одного из заложников российских войск, работающего на ДСП "Чернобыльская АЭС". Об этом сообщает Голос Америки.



Фото иллюстративное / Pixabay

Работники ночной смены ЧАЭС еще утром 24 февраля услышали взрывы и остались на станции. Затем они увидели русских военных, окруживших их. Эти работники, 95 человек, с 24 февраля остаются на территории ЧАЭС в заложниках. У них заканчиваются моющие средства, нет чистой одежды, еды, нет станции нет отопления, люди спят в куртках и фуфайках. Работники выполняют обязаности поочередно, спят по три часа.

Работники ЧАЭС, бойцы Нацгвардии, медицинский персонал едят в одной столовой уже по 1 разу в день. Там же едят и оккупанты. Все пищевые запасы в шкафах и ящиках уже съели. До субботы на станции работал интернет и мобильная связь, но сейчас связи с работниками ЧАЭС нет. Туда уже приезжали съемочные группы российского телевидения.

У работников не хватает запчастей для ремонта оборудования. На территории ЧАЭС находятся около 300 граждан Украины нацгвардейцы, медперсонал Славутической городской больницы, пожарные и четыре "сталкера", попросившие убежище.

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, 150 нацгвардейцев со станции находятся в плену у россиян. Критическую ситуацию на ЧАЭС и ядерной безопасности в Украине обсудили на заседании МАГАТЭ ( Международное агентство по атомной энергии) 2 марта. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что получил письмо от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. По его словам, запрос украинцев будет рассмотрен в ближайшее время. Директор говорит, что в случае опасности для работы ядерных объектов в Украине или какого-либо инцидента будут серьезные последствия для человечества и окружающей среды, поэтому нужно приложить для их защиты все усилия.



"Очень важно, чтобы сотрудники специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" могли безопасно и эффективно выполнять свою работу, а их личное благополучие гарантировали те, кто установил контроль", – отметил Генеральный директор МАГАТЭ.

Пока что украинские атомные электростанции работают в штатном режиме, однако серьезная опасность остается.

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