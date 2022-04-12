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Какая ситуация на границах освобожденных областей: рассказали в Госпогранслужбе

На западе Украины уменьшилось количество выезжающих переселенцев и возросло количество возвращающихся

сегодня, 09:18
Автор:

Козлова Альбіна
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О ситуации на северной и западной государственной границе рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга. По его словам, в областях, освобожденных от оккупантов, Киевская, Черниговская, Сумская, продолжается работа по восстановлению контроля за границей, обследованию территории, разминированию.

Какая ситуация на границах освобожденных областей: рассказали в Госпогранслужбе

Фото Госпогранслужбы

Пограничные подразделения в трех областях ведут работу вместе с военными ВСУ. Патрули обследуют пограничные участки, на отдельных направлениях, где разведаны дороги, уже выходили на линию границы. На этих территориях обнаружены снаряды, боеприпасы, есть опасность минирования.

В определенной близости к границе в Сумской области стоит техника врага, там проводятся фортификационные мероприятия. Такие данные получает украинская разведка.

"Наши военнослужащие обнаруживали танковые снаряды, мы не можем подвергать опасности людей. Поэтому работа по восстановлению границы еще продолжается. На тех участках, где мы выходили — не наблюдали техники у границы. Создаем условия, чтобы велся контроль за границей, но и была безопасность для военнослужащих" , — говорит Демченко.

Когда началось полномасштабное вторжение, пограничные подразделения были вынуждены передислоцироваться подальше от границы, ведь были обстрелы мест несения службы, пунктов пропуска. Пограничники стали вместе с ВСУ и вели бои, противодействовали диверсионным группам, отражали пехоту, осуществляли разведку беспилотниками по местам обеспечения врага и скопления техники.

В первые недели с 24 февраля на западной границе был значительный пассажиропоток – до 130 тысяч человек в сутки, сейчас выезжает 60-70 тысяч. В обоих направлениях границу пересекли 4 млн 300 тысяч человек. В первые недели возвращались по 15 тысяч в сутки в Украину, сейчас по 25-30 тысяч в сутки.

Как сообщал портал, десантники показали, как в Донецкой области уничтожают оккупантов.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PnFx4qzcMK4
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