Какая погода ждет украинцев весной: синоптик озвучил прогноз на каждый месяц

Конец марта в Украине ознаменуется настоящей весенней погодой, апрель принесет украинцам тепло, а май — дожди. Это следует из прогноза народного синоптика Владимира Деркача, который он озвучил для издания "Телеграф".

Погода в Украине - фото из открытых источников

Погода в марте

Начало весны будет несколько напоминать о зиме. Временами в ночное время еще возможны заморозки. Но уже со средины первой декады месяца температура начнет повышаться, хоть и ожидается ветер. В первые десять дней марта синоптик прогнозирует температурные качели от "минуса" к "плюсу" днем.

Погода во второй декаде будет продолжать тенденцию, иногда возможны морозы по ночам. Кроме того, прогнозируются умеренные осадки.

Последние десять дней марта продемонстрируют, что "зима уже не вернется". Столбики термометров будут показывать температуру все выше, а осадки — будут редкими и не обильными.

Погода в апреле

Погода в первой декаде апреля будет по-весеннему теплой. При этом уже в средине этого периода ожидается пасмурная и влажная погода. Затем "распогодится", хоть временами будет очень ветрено.

Температура во второй декаде апреля будет повышаться, но к концу периода ожидаются дожди. Также вероятны заморозки в ночное время на протяжении пары дней.

В третьей декаде месяца температура будет комфортной, хоть иногда температура будут снижаться. Возможность осадков — низкая.

Погода в мае

Начало мая ознаменуется влажной погодой. Дожди будут идти волнами с перерывом в два-три дня, но они не будет сильными. В промежутках между дождями ожидается комфортная температура воздуха.

В средине месяца потеплеет, хоть украинцев будут еще "донимать осадки".

В последние десять дней мая еще не придется рассчитывать на летнее тепло, но погода будет весьма комфортной. Синоптик также отмечает, что высокая вероятность дождей будет оставаться на протяжении практически всей декады.

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