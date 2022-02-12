Какая погода ждет украинцев: синоптик озвучила прогноз на следующую неделю

После похолодания и ночных морозов в Украину вновь идет потепление. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко изданию "Обозреватель".

Погода в Украине. Фото из открытых источников

Потепления украинцам стоит ожидать с начала новой рабочей недели, которая начнется в День всех влюбленных, 14 февраля. На протяжении недели в большей части областей страны столбики термометров днем будут подниматься до +7 градусов. На юго-западе, а также в южных областях, температура воздуха будет подниматься до 10-12 градусов выше 0.

При этом синоптик отметила, что к ночи температура может падать до 0. Также может быть небольшой минус. Однако сильных морозов на этой неделе в Украине не ожидается.

Такая погода, как подчеркнула Диденко, не говорит о том, что в Украину окончательно пришла весна, поскольку в последние годы февраль теплый.

К слову, на своей странице в Facebook Наталья Диденко отметила, что в воскресенье, 13 февраля во всех областях Украины будет холодная, но солнечная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются только в восточных областях. В большей части областей ночь на 13 февраля будет морозной, температура упадет от 2 до 9 градусов ниже 0.

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