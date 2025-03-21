Какая погода ждет украинцев перед выходными

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Кравцев Сергей
В пятницу, 21 марта, в Украине весеннее тепло станет ощущаться еще больше. Столбики термометров в большинстве регионов подпрыгнут до +11°...+14°, только на востоке будет чуть прохладнее. Осадков не ожидается, вместо них жителей нашей страны ждет солнечная погода, местами — с небольшой облачностью.
Прогноз погоды. Фото из открытых источников
В украинской столице сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +3°, днем +14°.
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +12°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.
В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью 0°, днем +12°.
В Тернополе 21 марта ночью будет +1°, днем +12°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +13°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +13°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу — практически безоблачно, ночью 0°, днем +14°.
В Виннице сегодня будет 0°...+13°, ясно и безоблачно.
В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +13°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+13°, практически безоблачно.
В Черкассах сегодня будет ночью +3°, днем +10°, ясно и безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +13°, ясно и безоблачно.
В Полтаве — ясно и безоблачно, температура воздуха +3°...+11°.
В Одессе 21 марта — ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +11°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +13°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +1°, а днем +11°, небольшая облачность.
В Харькове — небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +12°, практически безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, 0°...+9°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.
В Северодонецке — пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.
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