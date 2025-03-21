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Какая погода ждет украинцев перед выходными

Сегодня, 21 марта, в Украине потеплеет

сегодня, 07:57
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Кравцев Сергей

В пятницу, 21 марта, в Украине весеннее тепло станет ощущаться еще больше. Столбики термометров в большинстве регионов подпрыгнут до +11°...+14°, только на востоке будет чуть прохладнее. Осадков не ожидается, вместо них жителей нашей страны ждет солнечная погода, местами — с небольшой облачностью.

Какая погода ждет украинцев перед выходными

Прогноз погоды. Фото из открытых источников

В украинской столице сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +3°, днем +14°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +12°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.

В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью 0°, днем +12°.

В Тернополе 21 марта ночью будет +1°, днем +12°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +13°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу — практически безоблачно, ночью 0°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет 0°...+13°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +13°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+13°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ночью +3°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Полтаве — ясно и безоблачно, температура воздуха +3°...+11°.

В Одессе 21 марта — ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +11°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +13°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +1°, а днем +11°, небольшая облачность.

В Харькове — небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +12°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, 0°...+9°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.

В Северодонецке — пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.

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