Какая погода ждет украинцев 4 декабря

В Украине сегодня, 4 декабря, существенных осадков не предвидится, а на дорогах будет гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Фото из открытых источников

"4 декабря в Украине без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Ранее "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины. Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей. Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от — 1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей, обещают снег с дождем.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!