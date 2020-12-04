Какая погода ждет украинцев 4 декабря

Язык
Coinspot 04.12.2020
BTC/USD
19313.47
ETH/USD
607.70
LTC/USD
87.75
НБУ 04.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В Украине сегодня, 4 декабря, существенных осадков не
предвидится, а на дорогах будет гололедица. Об этом сообщили в
Укргидрометцентре. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Ветер синоптики прогнозируют преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Ранее "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины. Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей. Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от — 1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей, обещают снег с дождем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости