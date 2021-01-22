Какая погода ожидает украинцев на выходных

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Мокрик Анастасия
Сильные морозы
закончились, и теперь украинцам стоит ожидать тепла уже в ближайшие дни. Об
этом и о погоде на грядущих выходных на своей странице в Facebook рассказала
синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на выходные - фото: из открытых источников
Так, в субботу, 23
января, в Украине ожидается от +3 до +7 градусов тепла. На юге и западе будет
еще теплее, температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +6 до +12 градусов. Ночью в северной части страны будет
1-3 градуса ниже 0.
Что касается осадков, то в субботу в большинстве регионов Украины их не будет. Мокрый снег прогнозируется на завтра в Карпатах. В воскресенье в восточных регионах страны день пройдет без осадков, а вот во всех остальных в этот выходной будет идти дождь. В Карпатах будет дождь со снегом. На юге в этот день температура воздуха днем будет от +7 до +10, ночью — от +3 до +5 градусов. На востоке от 3 до 5 градусов выше 0. На севере температура будет от +4 до +6. В западной части 4-6 градусов тепла.
Также сообщается, что в понедельник, 25 января, Украину зальют дожди. На западе будет бушевать сильный ветер и пройдет снег. Синоптик Наталья Диденко отметила, что туристам стоит быть осторожнее, ведь 24 и 25 января в Карпатах ожидаются сильные осадки, а потепление будет способствовать восхождению лавин. В связи с этим пешие прогулки в горах лучше перенести на другие даты.
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