Какая погода ожидает украинцев на выходных

Сильные морозы закончились, и теперь украинцам стоит ожидать тепла уже в ближайшие дни. Об этом и о погоде на грядущих выходных на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине на выходные - фото: из открытых источников

Так, в субботу, 23 января, в Украине ожидается от +3 до +7 градусов тепла. На юге и западе будет еще теплее, температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +6 до +12 градусов. Ночью в северной части страны будет 1-3 градуса ниже 0.

Что касается осадков, то в субботу в большинстве регионов Украины их не будет. Мокрый снег прогнозируется на завтра в Карпатах. В воскресенье в восточных регионах страны день пройдет без осадков, а вот во всех остальных в этот выходной будет идти дождь. В Карпатах будет дождь со снегом. На юге в этот день температура воздуха днем будет от +7 до +10, ночью — от +3 до +5 градусов. На востоке от 3 до 5 градусов выше 0. На севере температура будет от +4 до +6. В западной части 4-6 градусов тепла.

Также сообщается, что в понедельник, 25 января, Украину зальют дожди. На западе будет бушевать сильный ветер и пройдет снег. Синоптик Наталья Диденко отметила, что туристам стоит быть осторожнее, ведь 24 и 25 января в Карпатах ожидаются сильные осадки, а потепление будет способствовать восхождению лавин. В связи с этим пешие прогулки в горах лучше перенести на другие даты.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какие знаки Зодиака в феврале встретят любовь всей жизни или же получат приятные впечатления, а также рассказал о самых вкусных и полезных напитках, которые придут на замену обычному чаю и кофе зимой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!