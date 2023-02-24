Какая погода будет в марте: синоптики обновили прогноз

По обнародованному прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, первый месяц весны-март в украинских регионах должен быть очень теплым, в частности, в восточных регионах будет мало дождей.

Какая будет погода в марте (фото из открытых источников)

Как утверждают синоптики, средняя температура в этом месяце должна быть +2 +7° тепла, что на 2 градуса больше нормы.

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Также они остановились на ситуации с осадками. В частности в марте выпадет 27- 44 миллиметра осадков. В Закарпатском регионе, в украинских Карпатах и горной местности Крыма ожидают 49- 98 миллиметров дождей в пределах нормы. Только в восточных регионах, как говорят синоптики, дожди будут идти меньше, чем это предусмотрено нормой.

Важно, что в украинские регионы придет ранняя весна. Как свидетельствуют обнародованные прогнозы, средняя, за три весенних месяца температура воздуха в нашей стране может быть выше ожидаемой на 1-2 градуса.

По прогнозу климатолога Веры Балабухи, возможные заходы арктических течений с севера, северо-запада и востока, которые могут обусловить неустойчивую погоду, это касается первой половины нынешней весны.

О приходе ранней весны прогнозирует еще и народный синоптик Станислав Щедрин. Как свидетельствует его прогноз, первые дни марта будут в украинских регионах теплыми.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идет очень ранняя весна . Погода в нашей стране этой весной предполагается плюсовой, весна придет рано, однако возможны сюрпризы, как мероприятия "арктического" воздуха, и поэтому прогнозируются периоды похолодания. Как прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин, весна в нашей стране будет очень ранней.