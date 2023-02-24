logo

BTC/USD

23189.06

ETH/USD

1607.19

LTC/USD

91.48

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Какая погода будет в марте: синоптики обновили прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая погода будет в марте: синоптики обновили прогноз

В 2023 году, в марте, на востоке Украины прогнозируется нехватка осадков

сегодня, 23:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

По обнародованному прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, первый месяц весны-март в украинских регионах должен быть очень теплым, в частности, в восточных регионах  будет мало дождей.

Какая погода будет в марте: синоптики обновили прогноз

Какая будет погода в марте (фото из открытых источников)

Как утверждают синоптики, средняя температура в этом месяце должна быть +2 +7° тепла, что на 2 градуса больше нормы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Также они остановились на ситуации с осадками. В частности в марте выпадет 27- 44 миллиметра осадков. В Закарпатском регионе, в украинских Карпатах и горной местности Крыма ожидают 49- 98 миллиметров дождей в пределах нормы. Только в восточных регионах, как говорят синоптики, дожди будут идти меньше, чем это предусмотрено нормой.

Важно, что в украинские регионы придет ранняя весна. Как свидетельствуют обнародованные прогнозы, средняя, за три весенних месяца температура воздуха в нашей стране может быть выше ожидаемой на 1-2 градуса.

По прогнозу климатолога Веры Балабухи, возможные заходы арктических течений с севера, северо-запада и востока, которые могут обусловить неустойчивую погоду, это касается первой половины нынешней весны.

О приходе ранней весны прогнозирует еще и народный синоптик Станислав Щедрин. Как свидетельствует его прогноз, первые дни марта будут в украинских регионах теплыми.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идет очень ранняя весна . Погода в нашей стране этой весной предполагается плюсовой, весна придет рано, однако возможны сюрпризы, как мероприятия "арктического" воздуха, и поэтому прогнозируются периоды похолодания. Как прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин, весна в нашей стране будет очень ранней.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.meteo.gov.ua/ua/Prohnoz-na-misyac
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!