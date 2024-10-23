logo

BTC/USD

66373.08

ETH/USD

2503.67

LTC/USD

69.43

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Какая погода будет 24 октября: синоптики предупреждают о заморозках
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая погода будет 24 октября: синоптики предупреждают о заморозках

Завтра украинцев ожидают холодные ночи, однако дневные температуры будут умеренными

23 октября 2024, 17:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Завтра, 24 октября, жителей Украины ожидает резкое похолодание, которое принесет ночные заморозки. В то же время синоптики обещают отсутствие осадков в большинстве регионов страны. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Какая погода будет 24 октября: синоптики предупреждают о заморозках

Синоптики дали свежий прогноз на завтра

По прогнозам, ночью температура воздуха будет колебаться от 1 до 6°C, а в южной части страны ожидается немного теплее — от 5 до 10°C. На высокогорье Карпат возможны заморозки до -3°C. В дневное время синоптики обещают потепление до 9...14°C, а в Закарпатье и южных областях столбики термометров поднимутся до 17°C.

Также ожидается переменная облачность, преимущественно северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. Ночью и утром на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях местами возможен туман.                        

Киевлян тоже ожидает холодная, но сухая погода. По данным синоптиков, в столице завтра переменная облачность без осадков. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит от 4 до 6°C, а днем потеплеет до 11...13°C. В Киевской области ночью температура колеблется от 1 до 6°C, днем ожидается до 14°C.                                        

Читайте на портале “Комментарии” — Украинские пользователи получают оперативные предупреждения об опасных погодных условиях непосредственно в своих мобильных приложениях благодаря интеграции Укргидрометцентра с европейской платформой MeteoAlarm. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Медиацентре Украина.                                           



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости