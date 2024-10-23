Какая погода будет 24 октября: синоптики предупреждают о заморозках

Завтра, 24 октября, жителей Украины ожидает резкое похолодание, которое принесет ночные заморозки. В то же время синоптики обещают отсутствие осадков в большинстве регионов страны. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Синоптики дали свежий прогноз на завтра

По прогнозам, ночью температура воздуха будет колебаться от 1 до 6°C, а в южной части страны ожидается немного теплее — от 5 до 10°C. На высокогорье Карпат возможны заморозки до -3°C. В дневное время синоптики обещают потепление до 9...14°C, а в Закарпатье и южных областях столбики термометров поднимутся до 17°C.

Также ожидается переменная облачность, преимущественно северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. Ночью и утром на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях местами возможен туман.

Киевлян тоже ожидает холодная, но сухая погода. По данным синоптиков, в столице завтра переменная облачность без осадков. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит от 4 до 6°C, а днем потеплеет до 11...13°C. В Киевской области ночью температура колеблется от 1 до 6°C, днем ожидается до 14°C.

Читайте на портале “Комментарии” — Украинские пользователи получают оперативные предупреждения об опасных погодных условиях непосредственно в своих мобильных приложениях благодаря интеграции Укргидрометцентра с европейской платформой MeteoAlarm. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Медиацентре Украина.