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Какая область лидирует по количеству вакцинированных педагогов

Педагоги продолжают вакцинироваться от Covid-19

сегодня, 14:10
Автор:

Козлова Альбіна
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В Украине идет вакцинация населения от коронавируса. С 8 ноября педагогов, не получивших вакцину, будут отстранять от работы. По состоянию на 8 ноября известно, какая область лидирует по количеству учителей и преподавателей, прошедших вакцинацию. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram.

Какая область лидирует по количеству вакцинированных педагогов

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Известно, что почти 93% учителей получили одну дозу вакцины, две прививки уже сделали 76,2%. В лидерах по темпам вакцинации – Хмельницкая область (99%); на втором месте – Николаевская (97,5%), на третьем – Киевская (97,4%). Более 95% учителей, сделавших хотя бы одну прививку, проживают — в Харьковской (96,8%) и Донецкой областях (96%).

По информации министра, на дистанционное обучение перешли более 7 тысяч школ. Наибольшее количество заведений на дистанционке в Одесской и Волынской областях.

В "красных" зонах с вакцинированными учителями работают очно 2,7 тысячи школ. Еще 5,3 тысячи школ работают очно в других регионах. Больше всего школ, работающих в обычном режиме, — в Винницкой (640), Тернопольской (632), Закарпатской (575) областях. В части регионов школьники еще не вернулись к занятиям после каникул. От учебы отдыхают учащиеся из школ в Харьковской, Ровенской, Николаевской областях.

Напомним, что по состоянию на 8 ноября у 790 детей обнаружена коронавирусная болезнь. В "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области; в "желтой" – Закарпатская, Тернопольская и Кировоградская области.

Как сообщал портал "Комментарии", Виктор Ляшко рассказал, имеют ли право работать учебные заведения в "красных" зонах при условии 100% вакцинированного педагогического коллектива.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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