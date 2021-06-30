Как Зеленский поздравил украинскую команду с выходом в четвертьфинал Евро-2020

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Лиля Воробьева
Владимир Зеленский также болел и поддерживал национальную сборную. А после победы Украины над командой Швеции опубликовал несколько очень эмоциональных сообщений в социальных сетях.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Сначала Президент Украины поздравил украинских футболистов с победой в Twitter. В своей заметке он не сдерживал эмоций и гордости за нашу команду, которые удалось попасть в четвертьфинал Евро-2020.
Впоследствии он прокомментировал победный матч на странице в Facebook. Президент заявил, что пишет такие искренние слова благодарности не только от себя, но от всей Украины. А еще — сообщил, что также болел за национальную сборную.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Зеленский поздравил Усика с победой текстом из семи слов. Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter поздравил украинца Александра Усика с победой в бою против британца Дерека Чисоры.В ночь на первое ноября в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" украинский боксер Александр Усик во втором бою в супертяжелом весе победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Судейские записки зафиксировали счет 117: 112 и 115: 113 (дважды).
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