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Как Зеленский поздравил украинскую команду с выходом в четвертьфинал Евро-2020

Президент не скрывал своей радости и гордости

сегодня, 08:15
Автор:

Лиля Воробьева

Владимир Зеленский также болел и поддерживал национальную сборную. А после победы Украины над командой Швеции опубликовал несколько очень эмоциональных сообщений в социальных сетях.

Как Зеленский поздравил украинскую команду с выходом в четвертьфинал Евро-2020

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Сначала Президент Украины поздравил украинских футболистов с победой в Twitter. В своей заметке он не сдерживал эмоций и гордости за нашу команду, которые удалось попасть в четвертьфинал Евро-2020.

"Это победа! Мы в 1/4 Евро !!! Это было нереально круто! Ребята, вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!" — написал Владимир Зеленский.

Впоследствии он прокомментировал победный матч на странице в Facebook. Президент заявил, что пишет такие искренние слова благодарности не только от себя, но от всей Украины. А еще — сообщил, что также болел за национальную сборную.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата. Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас! Мы гордимся вами всей страной!" — написал Владимир Зеленский.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Зеленский поздравил Усика с победой текстом из семи слов. Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter поздравил украинца Александра Усика с победой в бою против британца Дерека Чисоры.

В ночь на первое ноября в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" украинский боксер Александр Усик во втором бою в супертяжелом весе победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Судейские записки зафиксировали счет 117: 112 и 115: 113 (дважды).


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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1409990714822475778
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