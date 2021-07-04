Как Зеленский поздравил Джо Байдена и американский народ с Днем Независимости

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Лиля Воробьева
Президент Зеленский поздравил американский народ и его президента с Днем Независимости США. В стране этот праздник отмечают сегодня, 4 июля. Искренние слова приветствия Владимир Зеленский сказал, выступая в Одессе, по случаю Дня военно-морских сил ВСУ, передают "Комментарии".
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Глава государства в своем торжественном выступлении назвал США стратегическим партером Украины.
Кроме этого, президент Украины в своем микроблоге в Twitter поздравил президента США Джо Байдена и американский народ с этим праздником. Он заявил, что наши страны объединяют общие демократические ценности и стремление к свободе.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что сегодня Владимир Зеленский прокомментировал поражение украинской сборной на Евро-2020. Он заявил, что украинская команда достигла на Евро-2020 высоких результатов. А сама команда получила новый опыт и стала еще сильнее. Кроме этого, он поблагодарил граждан Украины, которые поддерживали и болели за команду не только дома, но и на стадионах.
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