Как Зеленский поздравил Джо Байдена и американский народ с Днем Независимости

Президент Зеленский поздравил американский народ и его президента с Днем Независимости США. В стране этот праздник отмечают сегодня, 4 июля. Искренние слова приветствия Владимир Зеленский сказал, выступая в Одессе, по случаю Дня военно-морских сил ВСУ, передают "Комментарии".

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства в своем торжественном выступлении назвал США стратегическим партером Украины.

"Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить н аших американских партнеров с Днем Независимости Соединенных Штатов Америки", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме этого, президент Украины в своем микроблоге в Twitter поздравил президента США Джо Байдена и американский народ с этим праздником. Он заявил, что наши страны объединяют общие демократические ценности и стремление к свободе.

"Искренние поздравления президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и американскому народу с Днем Независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен Соединенным Штатам за неизменную поддержку суверенитета", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что сегодня Владимир Зеленский прокомментировал поражение украинской сборной на Евро-2020. Он заявил, что украинская команда достигла на Евро-2020 высоких результатов. А сама команда получила новый опыт и стала еще сильнее. Кроме этого, он поблагодарил граждан Украины, которые поддерживали и болели за команду не только дома, но и на стадионах.

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