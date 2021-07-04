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Как Зеленский поздравил Джо Байдена и американский народ с Днем Независимости

Президент Зеленский благодарен Соединенным Штатам за неизменную поддержку суверенитета Украины

сегодня, 14:50
Автор:

Лиля Воробьева

Президент Зеленский поздравил американский народ и его  президента с Днем Независимости США. В стране этот праздник отмечают сегодня, 4 июля. Искренние слова приветствия Владимир Зеленский сказал, выступая в Одессе, по случаю Дня военно-морских сил ВСУ, передают "Комментарии".

Как Зеленский поздравил Джо Байдена и американский народ с Днем Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства в своем торжественном выступлении назвал США стратегическим партером Украины.

"Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить наших американских партнеров с Днем Независимости Соединенных Штатов Америки", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме этого, президент Украины в своем микроблоге в Twitter поздравил президента США Джо Байдена и американский народ с этим праздником. Он заявил, что наши страны объединяют общие демократические ценности и стремление к свободе.

"Искренние поздравления президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и американскому народу с Днем Независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен Соединенным Штатам за неизменную поддержку суверенитета", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что сегодня Владимир Зеленский прокомментировал поражение украинской сборной на Евро-2020. Он заявил, что украинская команда достигла на Евро-2020 высоких результатов. А сама команда получила новый опыт и стала еще сильнее. Кроме этого, он поблагодарил граждан Украины, которые поддерживали и болели за команду не только дома, но и на стадионах.


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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1411567729295953920?s=20
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