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Как защитить здоровье от пылевой бури: советы врачей и меры безопасности

30 сентября сильная пылевая буря объяла Украину: как она повлияет на здоровье и чего следует ожидать

1 октября 2024, 16:05
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Черновалова Кристина

В понедельник, 30 сентября, пылевая буря объяла Украину. Пораженные регионы погрузились в серо-коричневый занавес, который не только снизил видимость, но и значительно ухудшил качество воздуха. Люди, находившиеся в зоне стихии, вынуждены бороться с новым вызовом: пыль покрывает улицы, дома, даже небо становится почти невидимым, а дышать – тяжело.

Как защитить здоровье от пылевой бури: советы врачей и меры безопасности

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Украина в последнее время постоянно оказывается под атакой природных стихий. Еще в апреле 2024 года мы наблюдали пыльные бури из Сахары, а теперь ветер принес новый вызов – на этот раз из Каспия. Сильные ветровые потоки поднимают тонны пыли, которая вместе со смогом оседает на улицах наших городов. Удар стихии пришелся на северные, восточные и центральные области, особенно пострадали Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Запорожская области.

Врачи предупреждают, что мелкодисперсные частицы, которые мы вдыхаем во время таких бурь, могут быть очень опасны. Врач-терапевт Дмитрий Бариков рассказал журналистам УНИАН, что пыль из Каспия может содержать опасные вещества: пестициды, гербициды, радионуклиды и промышленные химикаты. Это настоящий коктейль вредных веществ, который попадает в наш организм и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

“Больше всего пылевая буря может нанести вред людям с заболеваниями бронхо-легочной системы – бронхиальной астмой, хроническим обструктивным заболеванием легких. Кроме того, такое явление может усугубить состояние здоровья тех, у кого есть аллергические заболевания, тонзиллиты, синуситы. Следует ожидать обострения таких заболеваний”, — говорит врач

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Чтобы минимизировать негативное влияние пыли на организм, Министерство здравоохранения Украины разработало несколько простых, но эффективных рекомендаций:

  1. Оставайтесь дома . Если нет необходимости выходить, лучше оставайтесь в помещении.

  2. Закройте окна и двери . Даже небольшие щели могут пропускать пыль – заклейте их скотчем или увлажненной тканью.

  3. Выключите вентиляцию . Любые системы, тянущие воздух извне, могут стать опасными.

  4. Носите маску . Если все же нужно выйти на улицу, обязательно надевайте маску или респиратор. Это поможет избежать попадания пыли в легкие.

  5. Увлажняйте воздух и чаще убирайте . Влажная уборка и сосуды с водой в помещении помогут снизить концентрацию пыли в воздухе.

  6. Пейте больше воды . Гидратация очень важна – взрослым рекомендуется потреблять 2-3 литра воды в день.

Дополнительно врач Дмитрий Бариков советует смачивать маски и ватно-марлевые повязки водой или физраствором перед выходом на улицу. Это поможет еще лучше оградить дыхательные пути от вредной пыли.



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Источник: https://www.unian.ua/society/ukrajinu-nakrila-pilova-burya-chim-vona-nebezpechna-i-yak-uberegtisya-12773958.html
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