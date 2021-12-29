Как выглядит суперкар KRAINA, проект которого создали украинцы

Украинцы разработали проект нового дорогостоящего суперкара и назвали его KRAINA Shooting brake Coupe. Автомобиль относится к классу люксового транспорта и работает на электроэнергии. На сайте проекта указано, что он не коммерческий. Об этом пишет AIN.

Модель электрокара, фото сайту krainaauto

Проект разработали: Максим Шкиндер, Антон Николаев, Владимир Панченко, Виталий Энес и Сергей Воронов. Инициатором создания проекта стал ведущий дизайнер компании McLaren Максим Шкиндер. Эта компания разрабатывает лучшие современные дорогостоящие автомобили. Раньше она специализировалась на спортивных авто. В настоящее время британская частная компания является частью McLaren Technology Group Limited.



По информации с сайта, вдохновил авторов проекта на создание суперкара АН-225. Поэтому они захотели создать что-то близкое по уникальности и значимости. разработчики говорят, что создали модель электрокара KRAINA, так как в будущем автопром возможно перейдет на водород или другое топливо, но к двигателям внутреннего згорания точно никто не будет возвращаться.

По словам Шкиндера, разработка макета стоит 100-150 тысяч евро, а создание рабочего прототипа – до 3 млн евро. Впрочем, если взять готовый кузов, то автомобиль получится дешевле. Если бы в Украине было запущено массовое производство KRAINA, то одно авто стоило бы не менее 15 тысяч евро.

Дизайнер суперкара Максим Шкиндер добавляет, что именно внешний вид автомобиля определяет, будут ли его покупать. Об этом свидетельствуют разные исследования. Именно на основе дизайна покупатели принимают решение, покупать авто или нет.



Как сообщал портал "Комментарии", шведская компания создала летающий электроскутер. Стоимость этого летающего чуда составляет 92 000 долларов. Покупатель получает наполовину собранный комплект и инструкцию по сбору.





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