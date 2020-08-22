Как выглядит самый большой флаг Украины: появились фото и видео

В Киеве подняли самый большой государственный флаг Украины накануне Дня государственного флага. Видео церемонии транслировала КГГА.

"Украинский флаг сегодня - это оберег, с которым идут в бой наши защитники, отстаивая независимость и свободу нашей страны", - сказал столичный мэр Виталий Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Флаг поднимали украинские военные. Кроме того, прозвучал гимн Украины, его исполнила певица Джамала.







Отметим, что флагшток построен на символическом месте. Ведь именно с печерских холмов Государственный Флаг Украины будет видно из многих мест столицы: хоть днем, хоть ночью. Высота флагштока составляет около 90 метров. А размеры полотнища достигают 16 на 24 метра.

Накануне мы писали, что элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть государственный флаг можно будет в любое время суток из любой точки столицы Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости: как будет отмечать страна. Так, в указе Владимира Зеленского обязательным требованием для праздничных мероприятий 24 августа является соблюдение правил карантина.

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