kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.08.2020

BTC/USD

11610.65

ETH/USD

390.77

LTC/USD

59.59

НБУ 22.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Как выглядит самый большой флаг Украины: появились фото и видео
commentss НОВОСТИ Все новости

Как выглядит самый большой флаг Украины: появились фото и видео

Сегодня в столице подняли самый большой государственный флаг Украины

сегодня, 22:07
Автор:

Таисия Ерохина

В Киеве подняли самый большой государственный флаг Украины накануне Дня государственного флага. Видео церемонии транслировала КГГА.

"Украинский флаг сегодня - это оберег, с которым идут в бой наши защитники, отстаивая независимость и свободу нашей страны", - сказал столичный мэр Виталий Кличко.

Как выглядит самый большой флаг Украины: появились фото и видео

Фото: kyivcity.gov.ua

Флаг поднимали украинские военные. Кроме того, прозвучал гимн Украины, его исполнила певица Джамала.


Отметим, что флагшток построен на символическом месте. Ведь именно с печерских холмов Государственный Флаг Украины будет видно из многих мест столицы: хоть днем, хоть ночью. Высота флагштока составляет около 90 метров. А размеры полотнища достигают 16 на 24 метра.

Накануне мы писали, что элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть государственный флаг можно будет в любое время суток из любой точки столицы Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости: как будет отмечать страна. Так, в указе Владимира Зеленского обязательным требованием для праздничных мероприятий 24 августа является соблюдение правил карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!