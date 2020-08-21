Уже завтра над Киевом поднимут самый большой в Украине флаг (фото)

Накануне Дня государственного флага в столице откроется мемориал и будет торжественно поднят главный флаг Украины. Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook В. Кличко

Также Кличко добавляет, что длина флагштока флага составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра. Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно будет в любое время суток из любой точки столицы Украины.

Кроме того, мэр Киева благодарит всех меценатов, на средства которых был установлен мемориал.









Ранее "Комментарии" сообщали, что на здании Киевской городской государственной администрации над главным входом появился огромный белый флаг с красной полосой. Данную фотоиллюстрацию также опубликовал в своем телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко.









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