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Как выглядит проекционный пешеходный переход и где в Украине есть такой

Освещенный переход установили в Виннице

сегодня, 17:00
Автор:

Козлова Альбіна

Новый пешеходный переход, оснащенный технологиями, тестируют в одном из областных центров Украины. Об инновациях рассказали в пресс-службе Винницкого горсовета.

Как выглядит проекционный пешеходный переход и где в Украине есть такой

Новые технологии тестируют в Виннице, фото мэрии Винницы

Проекционный пешеходный переход оборудовали по улице Магистратской, где очень интенсивное движение транспорта, а люди переходят дорогу в парк и назад. Проекция зебры светом на проезжую часть должна привлечь внимание водителей и дополнительно осветить пешеходный переход. Светофор там устанавливать не практично. Пока городские власти тестируют такие новейшие средства для улучшения защиты пешеходов и избежания аварий на городских дорогах.

По словам мэра Сергея Моргунова, когда проходит человек к переходу, включается свет. Конструкция, которая освещает переход имеет датчики движения и реагирует только на пешеходов, приближающихся к ней. Благодаря подсветке водители вечером, в туманные утра, во время дождя, снегопада будут видеть переход за 150 метров и вовремя тормозить.

Конструкция оборудована двумя LED-проекторами, каждый из них имеет мощность 200 Вт. Оба проекторы освещают четыре полосы движения. Проекционный переход включается вместе с уличным освещением.

Также мэр города добавил, что внедряют современные технологии в городе не впервые. По результатам тестирования будут решать устанавливать ли такие конструкции на других переходах.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше украинец на переходе сбил двух пенсионеров. Водитель Audi A не справился с управлением и травмировал людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого, который находился за рулем авто. Результаты освидетельствования — в крови водителя обнаружили 1,52 промилле алкоголя.

Как выглядит проекционный пешеходный переход и где в Украине есть такой - фото 2
Как выглядит проекционный пешеходный переход и где в Украине есть такой - фото 3


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