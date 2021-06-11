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Как выглядит почтовая марка, которую выпустили к Евро-2020 в Украине

11 июня Укрпочта презентовала новую почтовую марку

11 июня 2021, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева

В ожидании одного из крупнейших футбольных праздников в Укрпочте презентовали новую почтовую марку, которую выпустили специально к Чемпионату Европы по футболу. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Как выглядит почтовая марка, которую выпустили к Евро-2020 в Украине

Почтовая марка к Евро-2020 - фото из открытых источников

Стало известно, что тираж марки — 140 000 экземпляров и номиналом F (эквивалент семнадцати гривен).

В ведомстве также рассказали о дизайне изображения. По-этому, главные элементы, изображенные на марке — это частицы концепции визуального дизайна UEFA EURO 2020 TM. Мост,  который изображен — это символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.

Почтовую марку можно приобрести онлайн и в каждом отделении Укрпочты.

В сообщении говорится, что ранее компания выпустила и ввела в обращение 29 марок и блоков на разную футбольную тематику. Продукция была посвящена   юбилеям FIFA, UEFA, Чемпионата мира FIFA World CUP, украинском футболе.

В 2020 году Чемпионат Европы по футболу отметил свое 60-летие. Поэтому организаторы решили отпраздновать этот юбилей по- особенному, проведя яркие футбольные поединки в одиннадцати городах Евросоюза. Стартовый свисток прозвучит сегодня на стадионе в Риме, а вот грандиозный финал состоится в Лондоне на спортивной арене "Уэмбли" 11 июля.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в UEFA приняли окончательное решение о том, какой будет форма сборной Украины по футболу. Лозунг "Героям Слава" останется, но с некоторыми дизайнерскими изменениями. Такое решение было принято во время переговоров. Украинские футболисты будут иметь такой дизайн только на Евро-2020.


 





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Источник: https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57377-ukrposhta-vipustila-marku-do-uefa-euro-2020-tm
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