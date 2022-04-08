Как выглядит Чернигов после обстрелов и какая ситуация в регионе

Черниговская область почти месяц находилась в оккупации. Населённые пункты ограбили и разрушили российские оккупанты. Там отсутствовала электроэнергия, связь, продукты.

Фото Чернигова, Александр Ткаченко

По состоянию на 8 апреля в Чернигове уже есть гуманитарная помощь и строительные материалы. Первая колонна из 14 фур прибыла 7 апреля по разминированным дорогам. Помощь распределяют между населенными пунктами области. Продовольственных товаров хватит на месяц всем семьям, подчеркнул глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По его словам, в результате обстрелов больше всего пострадал пригород. Враг стрелял по домам, гражданской инфраструктуре, детским садикам, больницам. В населенных пунктах организуют уборку, для этого используют коммунальную технику.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в ближайшее время будет запущена работа предприятий на освобожденных территориях, Министерство ведет переговоры с местным бизнесом.

"Вместе со стартом восстановления инфраструктуры пострадавших территорий, мы вынуждены в оперативном режиме избавляться от следов варварства, котор ые оставили после себя российские захватчики. Это части завалов домов, поваленные деревья, сожженные машины", — написал чиновник.

Артем Рипенко, председатель Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, заявил, что отправлен на Черниговщину груз с продуктами, в Козелец было доставлено почти 5 тонн рыбы. Оттуда рыбу развезут по селам. Грузы будут поступать и дальше.

"Продукты передали депутату Козелецкого поселкового совета Карине Артюх. Обсудили, чем еще можем помочь. Оказалось, селяне, кроме продуктов и медикаментов, очень просят… моющие средства. Люди желают как можно быстрее отмыть свои дома от последствий пребывания российских солдат, которые вели себя как дикари" , – написал он.

По информации Укравтодора, из-за российского вторжения часть дорог области была заблокирована, разрушены десятки мостов. Территории разминированы, теперь подрядные организации Черниговщины убирают на автодорогах и возобновляют проезд по мостам, обеспечивая транспортные коридоры для проезда граждан и гуманитарных грузов. Также начнут восстановление трассы М-01 Киев — Чернигов как критически важного логистического маршрута.

Как сообщил министр культуры Александр Ткаченко, в Чернигове зафиксировали более 20 преступлений оккупантов против культурного наследия. Враг обстрелял Черниговский дитинец, исторические валы, Спасо-Преображенский собор XI века, Спасо-Преображенский собор XI века, Екатерининскую церковь XVIII века, Борисоглебский собор XII века, Елецкий Успенский монастырь XI века.

Ранее мы писали, как работает организованное производство бронежилетов для военных в Днепропетровской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!